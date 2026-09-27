Isaac del Toro EN VIVO en Mundial de Ciclismo 2026| dónde ver GRATIS resultado de la transmisión HOY domingo 27 de septiembre, prueba de ruta elite, marcador online de la carrera

La máxima expectación reina en el deporte nacional ante la participación del ciclista mexicano Isaac del Toro en la prueba de ruta élite varonil del Campeonato Mundial de Ciclismo 2026, que se disputa sobre los exigentes trazados de Montreal, Canadá. El pedalista azteca se alista para encarar uno de los retos más importantes de su carrera tras firmar un destacado sexto puesto en la contrarreloj individual.

El recorrido no dará tregua: los participantes deberán superar una distancia total de 273.7 kilómetros y un desnivel acumulado de 3,803 metros, repartidos en 12 vueltas al circuito de Mount-Royal. Se trata de un trayecto sumamente selectivo con rampas superiores al 11%, diseñado exclusivamente para los escaladores y hombres de resistencia que aspiren a enfundarse el codiciado jersey arcoíris.

El panorama pinta favorable para el ciclista mexicano, quien semanas atrás ya demostró su enorme jerarquía en estas mismas tierras canadienses al conquistar el Gran Premio de Montreal tras un vibrante cierre. Si bien la prueba mundialista presenta una exigencia mayor en kilometraje y el desgaste táctico al correr bajo la representación de la Selección Mexicana, sin el bloque completo de su equipo habitual, las piernas y el talento del rutero nacional están listos.

Los aficionados mexicanos cruzan los dedos para que el joven prodigio mantenga el protagonismo en el pelotón internacional, se mantenga en el grupo de favoritos ante los embates de las grandes potencias europeas y regrese a México con una actuación histórica en la máxima categoría del orbe.

¿Dónde mirar a Isaac del Toro en Mundial de Ciclismo 2026?

Podrás seguir toda la acción de Isaac del Toro en el Mundial de Ciclismo 2026 en esta cobertura que tenemos en Azteca Deportes, con lo mejor de la carrera, actualizaciones en vivo y posiciones en tiempo real.

¿De cuánto sería el premio para Isaac del Toro si gana el Mundial de Ciclismo 2026?

Además de poner el nombre de México en lo más alto del deportes, de conseguir el primer lugar, Isaac del Toro se llevaría un premio de 124 mil 250 euros, que, convertido a pesos mexicanos con el tipo de cambio actual, serían aproximadamente unos 2,503,935 pesos mexicanos. Este premio fue anunciado por la Unión Ciclista Internacional, la UCI.