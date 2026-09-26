HORA EXACTA para ver este domingo a Isaac del Toro disputar el Mundial de Ciclismo ¿Podrá el mexicano convertirse en campeón?

La prueba de ruta élite varonil del Campeonato Mundial de Ciclismo Montreal 2026 contará con la participación de Isaac del Toro este domingo 27 de septiembre. El banderazo de salida para la competencia está programado a las 07:00 horas, tiempo del centro de México.

El representante de la delegación mexicana llega a esta instancia tras registrar la sexta posición en la contrarreloj individual del certamen. Este resultado antecede su participación en la prueba de fondo, donde busca superar el séptimo lugar obtenido en la ruta durante la edición de Kigali 2025.

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El trazado oficial en territorio canadiense consta de una distancia total de 273.7 kilómetros con un desnivel acumulado de 3,803 metros. La ruta iniciará en el Quartier DIX30 de Brossard, con un tramo de aproximación de 112.4 kilómetros antes de que el pelotón ingrese al sector que definirá la carrera.

La fase final se desarrollará sobre un circuito urbano de 13.4 kilómetros en las inmediaciones del Monte Real, al cual los pedalistas deberán completar un total de 12 vueltas. Este sector incluye los ascensos a la Côte de la Polytechnique y Camillien-Houde, tramos que concentran la mayor exigencia altimétrica de la jornada y perfilan la competencia para los especialistas en escalada.

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¿Podrá el mexicano convertirse en campeón?

Las especificaciones técnicas de la ruta se adaptan a las condiciones de Isaac del Toro. No obstante, la disputa por el campeonato mundial dependerá de la gestión de carrera en una prueba superior a las seis horas de duración, donde selecciones con mayor volumen de corredores controlarán el ritmo del grupo.

Desde el punto de vista táctico, las características del recorrido sitúan al mexicano con opciones para mantenerse en el grupo puntero y competir por un lugar dentro del Top 10, sujeto a los ataques que se presenten en el último giro al circuito.

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