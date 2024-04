Isaac Pitbull Cruz, se muestra incrédulo de haber logrado ser campeón del mundo

El boxeador Isaac Pitbull Cruz, había mostrado el talento para convertirse en campeón del mundo. Su pelea ante Rolando Romero era titular por el cetro superligero versión Asociación Mundial de Boxeo y pese a todo, al conquistar esta corona no da crédito a ser ahora un campeón del mundo.

El sábado en Las Vegas, Isaac Cruz aprovechó su segunda oportunidad en su historia, por ser campeón mundial en el boxeo. Se ‘comió vivo’ al entonces campeón Rolando Romero, quien había creado una atmósfera de odio entre ambos peleadores.

Con un boxeo intenso, poderoso y lleno de energía terminó por descifrar lo que ofreció Rolly en la Arena T-Mobile, quien apenas felicitó al Pitbull pero negó haber sido noqueado.

Pitbull Cruz, incrédulo de ser monarca mundial



Relató Cruz en una entrevista a Fight Hub, cómo pasó las primeras horas como monarca, aunque incrédulo de cómo logró la victoria.

“Fue algo que no me creía, porque no lo notaba de esa manera y sobre todo, la reacción de la gente de ver cómo desde un inicio comenzó a apoyar y me sentí muy contento y emocionado.”.

Acotó a horas esta distinguida victoria, que “me siento muy contento, se logró el objetivo, un sueño que tenía desde niño y me siento muy contento de haberlo hecho ante toda la gente y sobre todo haber trabajado para este sueño y haberlo conseguido”.

Agregó que durmió poco la madrugada del domingo, por estar platicando y dándole vueltas a la victoria.

Rolando Romero, felicitó a Pitbull Cruz

El peleador estadounidense que perdió su cetro de campeón Rolando Romero, indicó en un posteo en sus redes, que pese a ser derrotado, nunca lo noquearon ni lo tiraron a la lona, señalando que el réferí fue quien detuvo el encuentro.

“Vine a esta pelea preparado para demostrarle al mundo mi corazón y mis habilidades y siento que desplegué eso la noche del sábado. Nunca me derribaron, ni me noquearon y el réferi tuvo que salvarme de mí mismo, yo quería seguir peleando y dando show hasta el final”