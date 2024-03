‘Pitbull’ Cruz ‘se pone los lentes’ y deja callado a Rolando Romero, su siguiente rival

El peleador mexicano Isaac Pitbull Cruz, estuvo en rueda de prensa virtual ante el campeón de peso ligero por la Asociación Mundial de Boxeo, Rolando Romero, quien fue ‘vencido’ en esta conferencia, luego de las palabras que pronunció Pitbull.

El capitalino, tiene la segunda chance en su carrera de ganar un título del mundo, y ahora se mide ante un monarca que tiene muchas cualidades y que hablando también busca intimidar.

Entrenamiento descomunal de Isaac Pitbull Cruz

Romero tiene marca de 15 victorias con 15 nocauts y una derrota por la vía del nocaut, en tanto que Isaac Cruz presenta marca de 25 victorias con 17 nocauts, además de dos derrotas y un empate.

A casi dos semanas de la pelea de Pitbull Cruz ante Romero, el ex rival de Gervonta Davis explicó todos sus planes, ganado en ese sentido en la rueda de prensa.

Las declaraciones de Isaac Pitbull

“Primero lo primero, quiero callarle esa bocota a Rolly y arrebatarle ese cinturón que él posee para luego ir en busca de los mejores en la división.

“Estoy muy entusiasmado por contar con esta gran oportunidad el 30 de marzo. Mi campamento de entrenamiento ha sido muy intenso, y no queremos que nada se interponga en nuestro camino rumbo a consagrarnos como campeones del mundo.

“No estoy por subestimar a nadie. Por algo (Romero) es el campeón. Yo solamente quiero callarle la boca y que hable cada vez menos golpe a golpe. Espero que él pelea como habla este 30 de marzo.

“Rolly no me preocupa. Yo me limito a hacer lo mío, ya que él nunca se ha enfrentado a alguien que presione o sea tan agresivo como yo.

“Estuve esperando mi oportunidad para pelear nuevamente por el título en las 135 libras, pero ahora estoy feliz de que esta venga en las 140. Contamos con una gran estrategia para ganar peso y obtener la victoria este 30 de marzo.

“Esta pelea lo es todo para mí. Representa la llave para abrir las puertas de las peleas más grandes.

“No tengo problema alguno para encontrar sparrings similares a (Romero). Puedo encontrar a cobardes que en realidad no quieren pelear donde sea”.