Isaac Pitbull Cruz ya tiene rival, fecha y sede OFICIAL para su próxima pelea

El peleador mexicano Isaac Pitbull Cruz entrará en acción el próximo sábado 19 de septiembre, cuando se mida ante Nestor Bravo en la Pechanga Arena, de San Diego California, combate en el que pondrá a prueba su artillería, buscando alcanzar una victoria más, ante un pugilista de Puerto Rico que tiene campeonatos regionales.

Pitbull Cruz, de 28 años de edad vuelve al ring luego de su enorme combate ante Lamont Roach en diciembre que terminó en empate. Con ese antecedente las expectativas por un combate del mexicano son muy altas.

Pero Nestor Bravo, como un peleador más modesto y sin los mismo reflectores, busca ser quien haga tropezar al azteca a estas alturas de su carrera. Isaac Cruz se defenderá para evitar una caída y añadirle un triunfo a su récord que está en 28 victorias con 18 nocauts, además de tres derrotas y dos empates en el boxeo profesional.

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El récord profesional de Isaac Pitbull Cruz y el reto que se avecina

Pitbull Cruz ha construido una gran carrera llamando la atención del pugilismo a nivel global, dando enormes peleas y corriendo los riesgos que se le han presentado. Su estilo de peleador mexicano cumple perfectamente con la tradición, pero es aún más arrojado hacia el frente y sus golpes llenos de poder pueden terminar combates.

Cruz, de la Ciudad de México, tiene una marca de 28 victorias con 18 nocauts, tres caídad y dos empates, el último ante Lamont Roach que fue polémica y en la que el boxeador se quejó por un posible mal trabajo del réferi.

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Pitbull, actual campeón interino de peso super ligero del CMB tendrá que superar este desafío buscando su camino por el título del mundo.

|Instagram: Isaac Cruz

¿Quién es Nestor Bravo, el rival de Isaac Cruz?

Nestor Bravo es un boxeador de 32 años de edad, nacido y radicado en Arecibo, Puerto Rico. Su carrera comenzó en 2015 en Puerto Rico enfrentando a su homónimo Nestor Ortiz.

Desde entonces ha construido una carrera en la que aparecen 24 victorias con 17 nocauts, ademas de una derrota.

Peleó por última ocasión en Nueva York en enero y salió vencedor ante Pedro La Roca Campa, peleador mexicano que no logró despachar al boricua.

El hambre de Nestor Bravo lo podría ir a dar su mejor pelea para tener el título interino en sus manos.