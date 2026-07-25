Fue campeón mundial de boxeo, pero terminó con daño cerebral severo tras una pelea

El mundo del boxeo cuenta con estrellas de élite que se han consagrado a lo largo de la historia por el nivel que han mostrado en el ring; sin embargo, también existen ejemplos de pugilistas que, debido a consecuencias físicas, terminaron en el olvido y sin poder superar complicaciones de salud.

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Un ejemplo de lo anterior es Gerald McClellan, pugilista que llegó a convertirse en campeón mundial de boxeo pero que, tristemente, se recuerda por haber protagonizado una de las tragedias más grandes en la historia de este deporte, sucedido en la década de los 90’s.

¿Qué pasó con Gerald McClellan, figura del boxeo internacional?

Todo sucedió a mediados de la década de los 90’s, más precisamente el 25 de febrero de 1995. En aquel momento, Gerald subió de categoría con la intención de enfrentarse al británico Nigel Benn en Londres, esto a fin de poner en disputa el título supermediano del Consejo Mundial de Boxeo.

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Heartbreaking💔



In what would go down as one of the most infamous fights to take place on British shores, Nigel Benn survived being punched out of the ring in the first round to go on to stop Gerald McClellan.



McClellan, a chilling puncher and the reigning WBC… pic.twitter.com/ClDeHno8Vt — boxing Fx🥊 (@boxingfx1) June 30, 2026

En principio, la contienda generó buenas sensaciones para McClellan luego de derribar a Benn fuera del ring en el primer episodio; sin embargo, su rival logró recuperarse con el paso de los minutos. Fue así cuando, en el lapso de la batalla, McClellan comenzó a tener problemas físicos que no eran propios de su carrera.

Pronto, Gerald comenzó a sentir fatiga extrema y, tras recibir un cabezazo accidental en el noveno round, comenzó a tener un parpadeo severo. Al final, afectado por la situación, McClellan colocó una rodilla en la lona luego de los golpes recibidos para que el juez contara los 10 segundos para sumar una derrota en su carrera.

¿Qué consecuencias sufrió Gerald McClellan?

McClellan caminó por su propio pie para terminar el combate de boxeo; sin embargo, tiempo después se desplomó sobre la zona y perdió el conocimiento. Tiempo después fue sometido a una cirugía cerebral de emergencia luego de que se le hiciera un coágulo de sangre y, tras 11 días en coma, tuvo secuelas neurológicas que cambiaron su vida para siempre como, por ejemplo, su ceguera permanente y su pérdida de audición.