Pitbull Cruz vs Ángel Fierro, fecha, horario y dónde ver la transmisión de la pelea

Este sábado se enfrentan en Las Vegas, en un combate de alto calibre como respaldo de Manny Pacquiao en contra de Mario Barrios, el capitalino Isaac Pitbull Cruz ante Ángel Fierro.

El combate lo podrás ver a través de Azteca Siete, cuando el tijuanense Fierro busque despachar en la revancha ante Pitbull Cruz que ha dicho en la previa, no dará opciones a Fierro.

Pitbull Cruz, amenaza a Fierro sobre la pelea que sucederá en Las Vegas

“Nos estamos esmerando todavía más esta vez para poder ganar dándole una paliza round tras round a Tashiro Fierro el 19 de julio. Me sentí muy bien y fuerte en la primera pelea a pesar del gran desgaste”, explicó Pitbull Cruz.

Recuerda que la primera pelea que sucedió en febrero, si bien ganó, tuvo momentos de desgaste y acepta que tuvo momentos de displicencia en la previa.

“Me faltó más constancia para presionar y no dejarlo pensar, y más variedad de golpes. Ahora estamos trabajando en ello. Fuimos algo displicentes antes de la primera pelea. Eso ya no sucede esta vez. Es una motivación propia, interna. Yo me digo que ahora no hay dolor, solo trabajar lo más que se pueda para que el resultado sea óptimo. Mi rutina hoy en día es ir de casa al gimnasio y del gimnasio a casa”, recalcó el peleador que tuvo en su poder el título superligero.

Ángel Fierro, no se permitirá otra derrota ante Cruz

La victoria de Pitbull Cruz en contra de Ángel Fierro fue cerrada, y por ello Fierro ahora irá con el cuchillo entre los dientes para no caer y demostrar que puede salir avante en grandes retos.

“Le prometí a Pitbull Cruz que iba a ir al choque demostrando que soy de élite, y esta pelea será más de lo mismo. No le tengo respeto a Pitbull Cruz, no es un peleador que me intimide. Es un peleador común, de carne y hueso, y también se cansa. Cumplí con mi palabra cuando le dije que llegaba listo para la guerra”, recalcó el peleador mexicano fronterizo.

Fierro agregó días previos a la semana de pelea, que tiene una fórmula para salir con la victoria y que hizo una serie de ajustes que lo podrían llevar lejos.

“Hemos hecho cambios con mis sparrings, y creo que vamos a dar un gran resultado. He contado con cambios en lo físico, psicológico y la alimentación. Ha sido algo formidable. Estoy en mi mejor condición y mi alimentación está sin problemas y no me preocupo por mi peso. Así debe llegar un peleador de élite”.

Box Azteca transmitirá Pitbull Cruz vs Ángel Fierro

Pitbull Cruz ante Ángel Fierro, lo podrás ver este sábado desde las 11:10 PM, con la narración y comentarios del Box Azteca Team, en evento que además tendrá la aparición estelar de Pacquiao vs Barrios.