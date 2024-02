Técnico de Mazatlán responde sobre el altercado de Fernando Gago

Ismael Rescalvo, entrenador del equipo de Mazatlán, señaló que se encuentra feliz por la actuación de sus jugadores que regresaron de un 0-2 para rescatar el empate ante Chivas de Guadalajara (2-2) en partido correspondiente a la Jornada 7 del Torneo Clausura 2024 de la Liga BBVA MX.

“El ser exigentes y continuar siendo ambiciosos, el seguir convencidos y creyendo nuestra idea es lo que nos permitirá mantenernos en la parte anímica. El equipo nunca bajó los brazos, nunca se dio por perdida ninguna jugada hasta el minuto 87 que íbamos 0-2”, declaró Ismael Rescalvo en conferencia de prensa.

Ismael Rescalvo señala que el empate no fue producto de la suerte

“El empate no es producto de la suerte sino del empuje que tuvimos, del carácter, de los jugadores que entraron en el segundo tiempo, que nos dieron una energía brutal, para seguir embotellando al rival en el área”, adjuntó el técnico español.

“Fuimos capaces de superarlos por momentos en el partido y nos deja un muy buen sabor porque esto nos permite ver que somos capaces de competir con cualquier rival que nos enfrentemos”, manifestó Rescalvo.

El timonel de los Cañoneros fue cuestionado acerca de la “bronca” entre Fernando Gago, director técnico de Chivas, con miembros y jugadores del equipo de Mazatlán rumbo a los vestidores al término del encuentro.

Rescalvo se limitó a explicar que incluso desconocía la situación.

“No tengo ni idea, no estuve en ese momento y la verdad no puedo decir nada porque no tengo conocimiento”.

América, próximo rival del equipo de Mazatlán

El próximo rival del equipo sinaloense es el actual campeón de la liga mexicana, las Águilas del América del cual Ismael Rescalvo se refirió.

“Queremos disfrutar este valioso punto, mañana vamos a pensar en ellos (América), pero quiero disfrutar con mis jugadores este valioso punto”, finalizó.

Mazatlán jugará el miércoles 21 de febrero ante el América como locales a partir de las 21:00 horas tiempo del centro de México, buscando obtener un buen resultado y así encarrilarse para luchar por un lugar en el play-in y soñar con la liguilla.

Los Cañoneros se ubican en este momento en el decimosegundo puesto con 5 unidades.