Israel Reyes advierte sobre Allan Saint-Maximin a las Chivas previo al Clásico Nacional

Las Águilas del América se preparan para recibir este Sábado en el Estadio Ciudad de los Deportes a las Chivas Rayadas del Guadalajara en la jornada 8 del Apertura 2025, el Clásico Nacional 262 podría ser la primera titularidad del francés Allan Saint-Maximin con el cuadro azulcrema después de anotar dos goles en sus primeros dos encuentros.

“Teniendo jugadores como Maximin, vaya no es el único jugador que sabe asumir este tipo de partidos, creo que no se les tiene que decir nada, son jugadores que entran a la cancha y te resuelven los partidos, así sea que vayas ganando o vayas perdiendo, creo que está en ellos el hecho de ganar, no por nada está acá, es una gran incorporación para el club, ustedes van a ver el sábado, creo que van a hacer un gran partido, Maximin está preparado para esto”, mencionó Israel Reye.

Te podría interesar: Así quedaría la alineación de Rayados de Monterrey tras lograr fichar a Anthony Martial

André Jardine invicto en Liga vs Chivas

El técnico brasileño todavía no sabe lo que es perder en Liga Mx contra el Guadalajara desde su llegada al futbol mexicano con el Atlético de San Luis, en total son 9 partidos con 4 triunfos y 5 empates, el más reciente en la jornada 11 del Clausura 2025 con un empate sin goles en el Estadio de las Chivas.

“Creo que pierde un poco lo vistoso por la diferencia que hay en la tabla, pero no deja de ser un clásico, para mí es el clásico más visto de todo México, entonces no deja de ser un partido increíble que se vive al 200%”, añadió el defensor del América.

Te podría interesar: Cruz Azul revela que volverá al Estadio Banorte; ¿cuál es la fecha confirmada?