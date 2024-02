ÚLTIMA HORA: Comisión Disciplinaria anuncia sanciones para Iván Alonso y Miguel Herrera

Luego de la pelea entre Miguel Herrera e Iván Alonso en los vestidores del Estadio Ciudad de los Deportes, la Comisión Disciplinaria ya dio a conocer el castigo para el entrenador de los Xolos y el director deportivo de Cruz Azul.

Mediante un comunicado en el sitio de la FMF, el organismo ha sido más severo con el directivo del conjunto de La Noria, quien va a estar inhabilitado durante un mes.

“Tanto Alonso como Miguel Herrera reciben sanción económica por trasgredir el Reglamento de Sanciones de la FMF.

La Comisión Disciplinaria determinó sancionar económicamente e inhabilitar por un periodo de (1) un mes al Director Deportivo del Club Cruz Azul, Iván Daniel Alonso Vallejo, toda vez que al finalizar el partido correspondiente a la Jornada 4 del Torneo Clausura 2024, entre los clubes Cruz Azul y Club Tijuana, en la zona designada para las conferencias de prensa, se condujo inapropiadamente, transgrediendo así el Reglamento de Sanciones de la Federación Mexicana de Futbol”, se lee en el escrito.

¿Qué significa la inhabilitación de Iván Alonso?

En el caso de Iván Alonso, el director deportivo no va a poder involucrarse directamente con las actividades de Cruz Azul. De igual forma, no puede participar en cursos de la FMF, ni ingresar a la cancha, terreno de juego, vestidores, túneles de acceso a cancha, área de servicio médico, control de dopaje, zona de autobuses, área de prensa ni zona mixta, es decir, el directivo no puede mantenerse cercano al equipo a lo largo del mes que dura su inhabilitación.

“Asimismo, en lo que respecta al Director Técnico Miguel Ernesto Herrera Aguirre, será sancionado económicamente”, puntualiza el comunicado sobre el entrenador de los Xolos de Tijuana.

