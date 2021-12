Iván Marcone podría regresar a Cruz Azul

Cruz Azul sigue con actividad en el mercado de fichajes, pues entre rumores, incorporaciones y salidas, buscarán ser protagonistas en el siguiente torneo. Ahora un viejo conocido de la afición cementera podría volver a vestir la camiseta celeste.

Se trata del argentino Iván Marcone, uno de los mejores jugadores que ha tenido el equipo de La Noria según sus simpatizantes. El sudamericano se encuentra actualmente en el Elche de España y podría regresar, pero como intercambio por un elemento de la Máquina.

El elegido sería Luis Romo que tiene como meta el sueño europeo, así como el equipo capitalino dejó ir a Orbelín Pineda con facilidad, haría lo mismo con Romo, según reportes de Mediotiempo.

Las ofertas europeas son un insulto

El directivo de Cruz Azul, Álvaro Dávila, habló sobre la salida de Pineda y los motivos porqué no lo retuvieron.

“Estaba un tiempo muy limitado para cuando llegamos nosotros, ya le faltaba cualquier cosa a lo de Orbelín, él ya traía su proyecto. No es que aquí se les impida crecer, se está tratando de recuperar la inversión pero yo creo que actualmente el mercado está muy manoseado, muy influenciado por ciertas personas que buscan su beneficio personal”, declaró Dávila en entrevista para Fox Sports.

“Se me hace un insulto las ofertas que han llegado. Un insulto para el mismo jugador, y él no lo toma así. Ellos se sienten que no los merecemos en México y que son jugadores internacionales y llega una oferta que es risa. Yo no entiendo como ellos pretenden hacer una carrera con un club que ni siquiera los está valorando” , añadió el directivo azul.

Álvaro Dávila tuvo críticas a la labor de la mayoría de los representantes, quienes solo buscan sacar su beneficio propio. “Los representantes ahora se sientan a hablar con el directivo y lo primero piden es ‘ahora mi comisión de cuanto va a ser’. Es lo único que ahora funciona”

“El jugador les creen en todos esos casos, igual en algunos casos va a funcionar. A veces no se ve el punto de vista completo de estar en una gran institución como es Cruz Azul y no se valora. Entonces yo creo que está muy manoseado comercialmente el esquema de jugadores”, finalizó el dirigente de la Máquina.