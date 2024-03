Ivar Sisniega llama a un crecimiento global del futbol Femenil

Este martes se realizó una conferencia en las instalaciones de Toluca de la FMF, en donde se dio a conocer el balance y crecimiento que ha tenido el futbol femenil en México en los últimos años.

En la misma estuvieron presentes Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la FMF, Mariana Gutiérrez, directora general de la Liga MX Femenil, así como Andrea Rodebaugh, directora general de selecciones nacionales femeniles.

Buscan potenciar aún más la Liga MX Femenil

Ivar Sisniega llamó al crecimiento de la liga y no descartó que puedan sumarse más espacios para las jugadoras.

“Hay un estudio que se está realizando que estamos haciendo para ver los detalles de las ligas por debajo de la Liga MX Femenil. El objetivo es tener ligas por debajo de la Liga. No solo es un tema de que haya más espacios para las jugadoras sino que el futbol femenil crezca a nuevas plazas, que tienen interés. Yo creo que va a pasar eventualmente, va a haber plazas con equipos de la Liga MX Femenil que no están en el varonil. Va a suceder, no tengo el detalle porque se está realizando el estudio, pero no tengo duda de qué va a suceder”, comentó el presidente ejecutivo de la FMF.

También, Mariana Gutiérrez aseguró que el futbol femenil vive un gran momento y destacó que la Concachampions Femenil traerá mucha más competencia para la zona.

“Siempre buscamos que nuestros clubes tengan roce internacional, esta será una gran oportunidad”, mencionó la directora general de la Liga MX Femenil.

Además, la cabeza de la FMF expresó sus sensaciones sobre la candidatura de México y EUA para el Mundial Femenil 2027.

“Cuando hacemos la comparativa con las otras propuestas, salimos por arriba”, comentó el directivo.

Elogios para Itzel García y Karen Hernández

Por otra parte, el presidente ejecutivo de la FMF destacó los debuts de las árbitras Katia Itzel García y Karen Hernández, quienes recientemente tuvieron actividad en partidos correspondiente del torneo Clausura 2024 de la Liga BBVA MX Femenil.

Finalmente, Andrea Rodebaugh, directora general de selecciones nacionales, se refirió a lo mucho que beneficia a la Selección Nacional Femenil el crecimiento del futbol femenil en México.

