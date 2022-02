Vengo con toda la humildad para ganarme un puesto: J.J. Macías

Guadalajara, México. El delantero mexicano José Juan Macías arribó esta madrugada de lunes al aeropuerto internacional de la ciudad de Guadalajara para incorporarse a su nuevo equipo las Chivas.

J.J. Macías regresa al Guadalajara luego de no tener éxito en LaLiga española con la escuadra del Getafe donde tuvo poco minutos en la cancha.

El jugador mexicano reconoce que se equivocó y que no era feliz, viene a las Chivas a triunfar y esperará el tiempo oportuno para emigrar nuevamente a Europa porque es un plan que tiene en su carrera y no desistirá en lograrlo y triunfar en el futbol europeo.

“Estoy muy feliz de regresar a casa, más allá de lo que se contó que pasó en Europa, vengo con toda la humildad del mundo para ganarme un puesto en Chivas”, fueron las primeras palabras de Macías a su llegada.

“Regresé por propia elección, pues hay prioridades en mi vida que quiero poner claras y una de esas es ser feliz y creo que la encuentro acá (Guadalajara). La etapa en Europa la voy a dejar a futuro lo único que quiero es jugar, retomar mi nivel futbolístico que no he tenido, tuve desgarres en la pantorrilla que no me dejaron jugar alrededor de tres meses y vengo para ganarme un lugar”, añadió el exdelantero del equipo León.



Macías por lo pronto se concentrará en Verde Valle en las instalaciones de las Chivas de Guadalajara para entrenar por separado con ejercicios de recuperación del largo viaje y sacar el cansancio del vuelo.

El atacante mexicano espera ser convocado para el encuentro de la jornada 5 del Clausura 2022 ante Tigres que se llevará a cabo el próximo sábado en la cancha del “rebaño sagrado”, ya que para el partido ante Juárez es muy pronto para ser llamado. El duelo ante los fronterizos será este miércoles 9 de febrero que podrás ver por Azteca Deportes.