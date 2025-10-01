¿Cómo le fue a Jackie Ovalle con el Orlando en su regreso a México?

Jacqueline Ovalle, atacante mexicana, volvió a tierras mexicanas. Ahora como jugadora del Orlando Pride vino a la capital azteca para medirse al Club América Femenil en actividad de la Copa de Campeonas de la Concacaf.

El equipo de ‘la Maga’ cayó por un marcador de 2-0 ante las Águilas, pero todavía tienen oportunidad de clasificar, pues se definirá su futuro en el partido contra Pachuca que cierra la fase de grupos.

Jackie Ovalle reconoce el trabajo del América en Concachampions

A pesar del resultado adverso, al término del encuentro Ovalle habló sobre lo que mostró el rival al que tantas veces venció en el pasado: “se vio un América diferente a lo que venía haciendo en su jornada regular, nosotras estuvimos descansando el cuadro titular que son muchos partidos, pero esto no nos define. Estamos jugando en un estadio que también pesa por ser del América, la altura”, analizó la mexicana.

Pero fue consciente de que les restan 90 minutos para buscar pasar al final four, “a nosotras nos queda uno (partido) en casa contra Pachuca. Estamos obligadas a ganar para entrar como segundo lugar. Creo que será muy importante poder desenvolvernos dentro del campo, y más en nuestra casa que podemos hacerlo.”, constató.

La Maga Ovalle agradece a la afición por su recibimiento en México

Ya en un tema más personal habló sobre su sentir en el regreso a su país: “súper contenta, me acabo de ir, creo no llevo ni un mes, pero muy contenta de estar aquí con la afición. Aunque sea del América, sé que al final me siguen porque ya represento otro club en otro país y pues nada, muchas gracias a toda la gente que se presentó el día de hoy. Me siento en casa y siento el apoyo”, dijo entre sonrisas.

Justamente enfrentarse a las azulcremas para ella podía significar un ambiente hostil y en su ingreso a la cancha (no arrancó de titular) habló sobre lo normal que es ser abucheada: “es normal porque al final yo estaba en Tigres y siempre hubo esa rivalidad con América, rivalidad sana y es normal. Me siento muy contenta del recibimiento que hicieron, independiente de los abucheos o aplausos. Eso quiere decir que saben de mí y que me conocen”, finalizó la mexicana.

¿Qué necesita el Orlando Pride para clasificar a la siguiente fase?

Para que el equipo estadounidense mantenga esperanzas de avanzar a la siguiente ronda necesita sí o sí derrotar a Pachuca el próximo 15 de octubre, y más porque a las Tuzas les quedan dos partidos, contra el Pride y contra el Alajuelense.

De ganarle al equipo de Costa Rica las actuales campeonas mexicanas llegarían a seis unidades, con lo que justamente empatarían al Orlando, por lo que el partido entre ellas sería un duelo directo por la clasificación.