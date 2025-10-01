El torneo está a punto de terminar y el DT del América revela los tres refuerzos que se le negaron y soñaba con que llegaran

El América, en cualquiera de sus categorías, siempre busca grandes refuerzos. En la Jornada 13 de la Femenil, que está muy cerca de llegar a su final, las de Coapa vencieron a las Bravas de Juárez. Al término del partido de la Concachampions entre América Femenil y Orlando Pride, Ángel Villacampa, entrenador de las Águilas, reconoció que buscaron contratar a tres jugadoras de muy buen nivel, pero al final no se concretó.

Las futbolistas que estuvieron en el radar del América fueron Rebeca Bernal, Lizbeth Ovalle y Charlyn Corral. Ángel Villacampa sabía que, si concretaban estas altas, su equipo se iba a potencializar en todas las zonas del campo, pero Bernal y Ovalle se fueron a Estados Unidos y Corral no pudo salir de las Tuzas. Uno de los refuerzos en el verano fue Annie Karich , de quien se rumora que tiene un romance con un jugador del primer equipo.

“Lo hemos intentado hasta en dos ocasiones, pero al final son jugadoras que tenían un vínculo con un equipo y era difícil, pero sí lo intentamos hasta en dos ocasiones”, reconoció Villacampa al ser cuestionado por Lizbeth Ovalle. La mediocampista es una histórica de Tigres y, en este verano, se convirtió en el fichaje más caro en la historia del futbol femenil al llegar al Orlando Pride.

¿Por qué no llegaron al América Bernal y Corral?

Al mando de Ángel Villacampa, el América Femenil ya lleva varias finales perdidas. La directiva azulcrema no quiere que dicha situación siga pasando y quería romper el mercado, pero al final no se pudo. Rebeca Bernal era la capitana de las Rayadas del Monterrey y le llegó a quitar un título a las azulcremas. Al final decidió partir al Washington Spirit de la NWSL.

Con Charlyn Corral, las pláticas, al parecer, estaban más avanzadas. La ex del Atlético de Madrid no ha negado nunca su deseo de jugar en el América, pero es una pieza fundamental de las Tuzas del Pachuca y el club de la Bella Airosa no la dejó salir de la institución.