Cuando Jackie Nava se consagró campeona mundial usando ‘sólo 1 pie’

El ‘último baile’ de la Princesa Azteca está por tener lugar. Jackie Nava peleará este 1 de octubre en contra de Gloria Yancaqueo, tiro que será el adiós a su carrera profesional, y tras dejar un legado imborrable, recordaremos el día que peleó lesionada y se consagró campeona mundial.

VE AQUÍ JACKIE NAVA VS GLORIA YANCAQUEO EN VIVO

Jackie Nava es una de las boxeadoras mexicanas históricas con mayores éxitos y recorrido dentro del deporte, pues tras su debut el pasado 29 de mayo del 2001, ha marcado una época dorada. Este es sólo 1 de tantos capítulos que podemos revivir.

Te recomendamos: Confirman negociaciones entre Canelo y Bivol por la revancha

Canelo Álvarez domina a Golovkin y lo vence por decisión unánime

El día que Jackie Nava ganó una pelea utilizando un pie

Para recordar este épico momento, tenemos que transportarnos al 30 de enero del 2010, día en que se midió ante Chantall Martínez en una pelea muy pareja, pues la Princesa Azteca sufrió una lesión sobre el ring.

En aquel entonces, a media pelea, Jackie Nava sintió una fuerte molestia en la planta del pie, como si algo se hubiera roto, por lo que pensó seriamente en decirle a su equipo que no podía seguir y retirarse con una derrota.

Zanfer

“Sentí que me tronó el arco del pie de la pierna derecha, yo le atribuyo a que fue que no tomé suficiente agua, no me hidraté bien antes de la pelea. Yo no me sentía bien, pensaba tirar la toalla, pero me levanté gracias a mi entrenador que me impulsó para ser inteligente arriba del ring y moverme como una pieza de ajedrez”, comentó.

La pelea llegó a los 10 rounds que se pactaron y los jueces vieron como ganadora a Jackie Nava, pues el resultado se dio por decisión unánime, por lo que sumó así un triunfo más a su historial.

Te recomendamos: VIDEO: Canelo se aventó ‘palomazo’ con Diego Boneta tras vencer a GGG

“Si le ganamos bien, ella se dio cuenta de que le ganamos bien, me sacaron cargando ese día. Duré fácil como 3 meses enyesada después de esa pelea”, sentenció la Princesa Azteca.