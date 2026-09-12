Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
LIGA MX SITIO
QUIERO VER
Fútbol

Figura de la Liga BBVA MX vuelve a las canchas tras seis años de su retiro

Jugó en la Liga BBVA MX, pasó por Europa y ahora vuelve las canchas tras seis años de su retiro

OFICIAL: Así quedó la tabla de la Regla de Menores tras la Jornada 4 del Apertura 2026

Escrito por: Francisco Fernández

Hay jugadores que a pesar de tener un corto paso por la Liga BBVA MX dejaron una huella imborrable y uno de ellos es Jackson Martínez, jugador colombiano que militó en los desaparecidos Jaguares de Chiapas y que volverá a las canchas luego de seis años de su retiro.

Te puede interesar: EXCLUSIVA: Así es la casa de Armando ‘Hormiga’ González en Grecia

La estudiante de intercambio que vive en Qatar | Mexicanos en Qatar

Jackson Martínez vuelve a las canchas para jugar con Independiente de Medellín

A sus 39 años, Jackson Martínez salió del retiro y jugará con el Independiente de Medellín, equipo que lo debutó profesionalmente en 2004 y donde permaneció durante cinco años, conquistó el campeonato de liga y un título de goleo antes de marcharse a los Jaguares.

El delantero colombiano se había retirado en 2020 debido a problemas físicos que marcaron su último tramo de su carrera y buscará una revancha personal con el equipo que lo vio nacer deportivamente.

"Es el regreso de un referente que dejó una huella imborrable en nuestra institución y que, después de construir una destacada carrera internacional, vuelve a vestir de rojo para seguir escribiendo su historia con el DIM", anunció el conjunto colombiano en la presentación del jugador.

Martínez estará vinculado con la institución hasta diciembre de este año en un contrato con posibilidades de extensión de acuerdo con las condiciones establecidas.

Fue precisamente la Liga BBVA MX la que sirvió de trampolín para que Martínez diera el salto a Europa, primero con el Porto y posteriormente al Atlético de Madrid, Guangzhou Evergrade de China y Portimonense de Portugal de donde se retiró en el 2020. Con su selección, Martínez disputó la Copa Mundial de Brasil 2014 en donde convirtió un par de goles.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: América presenta a nuevo refuerzo para el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

TOROS VS OLMECAS FECHA VIERNES.jpg

Home Run Azteca| Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

Ver en vivo
7:20 p. m.
ATLANTE VS PACHUCA LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Atlante vs Pachuca Live Previo

7:50 p. m.
ATLANTE VS PACHUCA FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Atlante vs Pachuca EN VIVO

8:45 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
MUNDIAL DE TIRO CON ARCO EN VIVO .jpeg

Final|Mundial de Tiro con Arco EN VIVO

9:50 a. m.
12 SEP
ONEFA BORREGOS PUEBLA VS MYT FECHA .jpeg

ONEFA| Borregos Puebla vs Borregos Monterrey

12:50 p. m.
12 SEP
PALMEIRAS VS SAO PAOLO FECHA.jpg

Brasileirao| Palmeiras vs Sao Paolo

3:20 p. m.
12 SEP
BOTAFOGO VS BRAGANTINO FECHA.jpg

Brasileirao| Botafogo vs Bragantino

5:31 p. m.
12 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Julio César Chávez JR vs Jeison Troncoso Live Previo

10:20 p. m.
12 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Julio César Chávez JR vs Jeison Troncoso

10:45 p. m.
12 SEP
MUNDIAL DE TIRO CON ARCO EN VIVO .jpeg

Final|Mundial de Tiro con Arco EN VIVO

9:50 a. m.
13 SEP
MIRASSOL VS VITORIA FECHA.jpg

Brasileirao| Mirassol vs Vitoria

12:50 p. m.
13 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
14 SEP
HDP HIJOS DE LA PASIÓN.jpeg

HDP| Hijos de la Pasión

4:55 p. m.
14 SEP
LA MESA PROTAGONISTA FECHA 24 AGOSTO .jpeg

La Mesa Protagonista

8:55 p. m.
14 SEP