Figura de la Liga BBVA MX vuelve a las canchas tras seis años de su retiro

Hay jugadores que a pesar de tener un corto paso por la Liga BBVA MX dejaron una huella imborrable y uno de ellos es Jackson Martínez, jugador colombiano que militó en los desaparecidos Jaguares de Chiapas y que volverá a las canchas luego de seis años de su retiro.

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Jackson Martínez vuelve a las canchas para jugar con Independiente de Medellín

A sus 39 años, Jackson Martínez salió del retiro y jugará con el Independiente de Medellín, equipo que lo debutó profesionalmente en 2004 y donde permaneció durante cinco años, conquistó el campeonato de liga y un título de goleo antes de marcharse a los Jaguares.

El delantero colombiano se había retirado en 2020 debido a problemas físicos que marcaron su último tramo de su carrera y buscará una revancha personal con el equipo que lo vio nacer deportivamente.

"Es el regreso de un referente que dejó una huella imborrable en nuestra institución y que, después de construir una destacada carrera internacional, vuelve a vestir de rojo para seguir escribiendo su historia con el DIM", anunció el conjunto colombiano en la presentación del jugador.

Martínez estará vinculado con la institución hasta diciembre de este año en un contrato con posibilidades de extensión de acuerdo con las condiciones establecidas.

Fue precisamente la Liga BBVA MX la que sirvió de trampolín para que Martínez diera el salto a Europa, primero con el Porto y posteriormente al Atlético de Madrid, Guangzhou Evergrade de China y Portimonense de Portugal de donde se retiró en el 2020. Con su selección, Martínez disputó la Copa Mundial de Brasil 2014 en donde convirtió un par de goles.

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