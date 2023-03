Postulan a Jaime Lozano como el DT ideal de Pumas de la UNAM

El ex DT de Pumas, David Patiño, postuló a Jaime Lozano como el DT ideal para los felinos; luego de la salida de Rafa Puente Jr. del combinado auriazul, tras la derrota ante Pachuca, por pizarra de 0-2, en el Estadio Olímpico Universitaro.

“Gente joven como el ‘Jimmy’ Lozano, creo que él sería fantástico. Igual no descartaría a Hugo Sánchez, que también es alguien más que identificado con el equipo y que lo hizo campeón”, dijo en entrevista para Azteca Deportes.

Por otro lado, se animó a hablar sobre la hostilidad de la afición a Rafa Puente y la posible renuncia del presidente del club, Leopoldo Silva y Miguel Mejía Barón.

“La afición tiene derecho a expresarse, lo lamento por este tipo de cosas, no me gustan, al final es una imagen que no es agradable de ver. Es algo que no esperaría la verdad, sería sorpresivo, como lo fue la asignación de Rafa también en su momento, habrá tenido sus razones Miguel Mejía Barón, pero hubo muchas circunstancias que excedieron sus posibilidades de control. Expulsiones, momentos claves en dónde se fueron puntos que debieron estar, es algo triste para la directiva de Pumas”, expresó el ex entrenador del club Universidad.

David Patiño asegura que Pumas ha perdido identidad

También se refirió a la cantera, un aspecto que no funciona. Y al complicado momento de Pumas en este Clausura 2023.

“No se le da mucha oportunidad a la cantera, en el 2018 jugamos con seis canteranos todos los partidos, después se perdió eso en las siguientes etapas. Debutaron muchos jugadores pero ninguno tuvo continuidad, y ahora varios están fuera de la visión del actual equipo.

Los últimos años ha estado en una situación de irregularidad, ha estado subiendo y bajando constantemente y no se ha podido estabilizar. Yo creo que lo que necesita es una visión a mediano plazo, regresar a la base, la identidad de Pumas es muy importante pero la premura de los resultados obliga a tomar decisiones diferentes”, sentenció David Patiño.

La Fecha FIFA le permite a la directiva tener tiempo para encontrar un reemplazante que pueda revertir la actualidad del club. Los auriazules cuenta con una plantilla bastante interesante y con futbolistas de mucha jerarquía. Por lo tanto, un director técnico con un enfoque claro podría generar un cambio importante.