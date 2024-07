ÚLTIMO MOMENTO: Jaime Lozano responde tras ser despedido de la Selección Mexicana

Este martes 16 de julio del 2024, la Selección Mexicana confirmó a través de sus redes sociales y con ayuda de un comunicado, que Jaime Lozano dejaba de ser el entrenador de México.

La Federación Mexicana de Futbol agradece y reconoce el compromiso y entrega de Jaime Lozano. Hoy termina su etapa como Director Técnico de la Selección Nacional Mayor. Esperamos lo mejor para su carrera profesional y personal. pic.twitter.com/HciqORROcp — Federación Mexicana de Fútbol (@FMF) July 17, 2024

El mensaje de Jaime Lozano

Jaime aprovechó para sacar un comunicado en sus redes sociales y poder darle las gracias a la afición, jugadores y trabajadores de la FEMEXFUT. El entrenador reveló que fue por mutuo acuerdo que deja el puesto de director técnico de la Selección Mexicana.

Lozano detalló que fue un honor haber dirigido al equipo más importante del país. Agregó un mensaje para la afición de México en el que les agradeció su respaldo, el apoyo en sus momentos difíciles y el reconocimiento que le dieron por los logros alcanzados.

Además, se tomó un momento para agradecerle a su familia por el apoyo y le pidió a los medios de comunicación no especular al ser una decisión difícil y personal. Por último, detalló que va a seguir representando al país con respeto y orgullo.

“Con profundo agradecimiento a la afición, a los jugadores y a cada uno de los trabajadores de la FEMEXFUT, me permito informar que, por mutuo acuerdo, hoy dejo mi puesto como director técnico de la Selección Mexicana de fútbol.

Es para mí un honor haber tenido la oportunidad de dirigir al equipo más importante de nuestro país. Llevo en mi mente y en mi corazón a cada uno de los jugadores y staff y les agradezco su compañerismo, profesionalismo y apoyo.

También agradezco a Juan Carlos Rodríguez, comisionado del fútbol mexicano, por la oportunidad que me brindó, y le doy las gracias a lvar Sisniega y Duilio Davino.

A la afición del tricolor, quiero expresarles mi gratitud por su respaldo y apoyo en los momentos difíciles y su reconocimiento en los logros alcanzados. Nunca dejen de apoyar, son parte muy importante de nuestra selección. Su compromiso y entrega son incomparables.

Agradezco a mi familia, a mi esposa y a mis hijos por estar siempre presentes y por acompañarme en este camino. Sin duda, esta es una de las decisiones más difíciles que he tomado, sin embargo, pido a los medios de comunicación no especular. Mi salida es una decisión personal, por una cuestión de valores y una diferencia en el rumbo del proyecto acordado. Me voy con la cabeza en alto, con experiencias únicas y con aprendizajes enormes

Seguiré representando a mi país con respeto, entrega y responsabilidad en cada oportunidad que se me presente. Siempre orgulloso de ser mexicano Nos seguiremos encontrando en los lugares en donde exista el amor y la pasión por el fútbol.”