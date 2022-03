Jaime Lozano, anhela regresar en algún momento a Pumas

Para Jaime Lozano, volver a Ciudad Universitaria fue positivo en todo sentido; el equipo que dirige, el Necaxa, se llevó el triunfo ante los Pumas y él fue ovacionado por los aficionados auriazules que se dieron cita en el Estadio Olímpico Universitario.

Al término del encuentro, el ‘Jimmy’, quien vive su segunda experiencia como estratega en la Liga BBVA MX, fue cuestionado sobre la intención de ejercer, algún día, la dirección técnica de la institución que lo vio nacer como futbolista. Y no ocultó lo que le dicta su corazón.

“Todos saben la respuesta. Andrés (Lillini) ha hecho un gran papel, ha hecho las cosas de una manera formidable y me encantaría que pudiera conseguir sus objetivos. Ahorita me debo a Necaxa, pero creo que algún día me tocará poder regresar un poquito de lo que me dio (Pumas)", admitió el estratega.

Lozano siente un vínculo con Pumas

El entrenador medallista en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 explicó cuáles son los factores que han tenido un impacto más significativo en su vínculo emocional con la institución del Pedregal.

“Es que estuve tantos años, me tocó estar en ese vestidor y es hermoso venir a este lugar, gané finales, perdí finales con Pumas; de rival me ha tocado llevar grandes victorias y grandes decepciones y trato de disfrutar mucho, porque al final te queda la carrera y los recuerdos, la gente que te tocó y tocaste y las amistades para toda la vida”, señaló.

TE PODRÍA INTERESAR: PACHUCA, MÁS LÍDER QUE NUNCA

Incluso al referirse al encuentro que sus dirigidos ganaron, Lozano le hizo un guiño a los Pumas

“Agradecido con esta institución, siempre le voy a desear lo mejor, honestamente yo creo que podía ganar 2-0, por el desgaste resultante de su partido a media semana. Queríamos aprovechar eso”, finalizó.

TE PODRÍA INTERESAR: REVIVE EL EMPATE DE PUEBLA

Por su parte, el auxiliar de Andrés Lillini, Hermes Desio, consideró que los Rayos los golpearon “en el momento adecuado”, manifestó su decepción por el marcador y la mala racha del club en el circuito local y comentó cómo planean gestionar los compromisos entrantes de los felinos.

“Nosotros sabemos lo que somos, sabemos y vamos a afrontar los dos torneos. Lo tenemos claro, con estos jugadores vamos a ganar y a perder, pero no se van a rendir y hasta que nos dé la cabeza y las piernas, vamos a ir por los dos”, declaró.