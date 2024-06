La portería de la Selección Mexicana ha sufrido una baja de cara a la Copa América 2024: por lesión, Luis Ángel Malagón se perderá el torneo y, en su reemplazo, Jaime Lozano, director técnico del combinado tricolor, llamó a Carlos Acevedo sobre Guillermo Ochoa, a lo que fue cuestionado si el arquero cinco veces mundialista está vetado.

Durante la conferencia de prensa posterior a la derrota de México contra Brasil, Jaime Lozano fue cuestionado sobre la situación de Guillermo Ochoa a lo que respondió categóricamente y justificó su decisión del llamado de Carlos Acevedo.

¿Guillermo Ochoa está vetado de la Selección Mexicana?

“No, no ha estado ni va a estar Memo (Ochoa) vetado; no hay jugadores vetados en la Selección. ¿En qué me base? (elegir a Carlos Acevedo para reemplazar a Luis Ángel Malagón) En un lista grande que tenemos que dar a CONMEBOL estaba Acevedo. Acevedo hace año salió de Selección por lesión y me parece que Acevedo ha venido a la alza en su equipo; entonces, en eso me basé; también estamos hablando de que queremos traer gente y en esta Selección de proyección ver la mejor Selección posible de cara al Mundial 2026; entonces, en eso nos basamos para que Acevedo tenga esta oportunidad, que peleé por un sitio y prácticamente no hay nada de veto para nadie”, declaró Jaime Lozano.

Los partidos de la Selección Mexicana en la Copa América 2024

La actividad de la Selección Mexicana en la Copa América 2024 arrancará el próximo sábado 22 de junio: el combinado dirigido por Jaime Lozano comparte el grupo con Jamaica, Venezuela y Ecuador; además, la próximas edición será su onceava participación en la historia del certamen de la CONMEBOL.



México vs Jamaica | sábado 22 de junio | Estadio NRG

vs Jamaica | sábado 22 de junio | Estadio NRG Venezuela vs México | miércoles 26 de junio | Estadio SoFi

| miércoles 26 de junio | Estadio SoFi México vs Ecuador | domingo 30 de junio | Estadio State Farm

