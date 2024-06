¿Jaime Lozano se va de la Selección Mexicana si pierde contra Brasil? Esto se sabe

La Selección Mexicana se encuentra en un momento de incertidumbre tras la dura derrota por 4-0 ante Uruguay en un amistoso disputado en Denver. Este resultado ha reavivado las críticas hacia el entrenador Jaime Lozano, con un sector de la prensa y la afición cuestionando su continuidad al frente del combinado mexicano de cara a la Copa América 2024.

Las dudas sobre Lozano se intensificaron tras la publicación de una versión periodística que aseguraba que, en caso de sufrir otra derrota este sábado ante Brasil, el técnico mexicano presentaría su renuncia y no dirigiría la Copa América.

Jaime Lozano habla de la alineación de México vs Uruguay

Jaime Lozano firme en la Selección Mexicana

Sin embargo, esta versión fue desmentida rápidamente por las redes sociales oficiales de la Selección Mexicana, quienes publicaron un mensaje contundente: “Jaime Lozano es y será nuestro líder en Copa América. Equipo unido en este proceso rumbo al 2026”.

La goleada ante Uruguay ha dejado un sabor amargo en la afición mexicana, que esperaba un mejor desempeño del equipo como preparación para la Copa América. Además, la derrota ante los charrúas se suma a la final perdida con Estados Unidos en la Liga de las Naciones de la Concacaf.

En semanas recientes, Duilio Davino, director deportivo del combinado mexicano, recalcó la confianza que tienen en que Jaime Lozano no solo esté al frente del equipo en Copa América, sino que dirija el Mundial de 2026 que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá.

“Lo voy a decir de una manera clara, contundente y espero no tener que repetirla: Jaime Lozano es el entrenador en el que confiamos para que dirija el Mundial en el 2026. Este proyecto no termina en Copa América, no termina en Copa Oro. Este proyecto tiene su corte de caja después del último partido de la Selección en el Mundial 2026” dijo Davino el pasado 10 de mayo cuando se presentó la prelista del torneo continental.

