Pavel Pardo lamenta que Hirving Lozano y otros mexicanos regresen de Europa

En un verano en el que varios jugadores mexicanos dejarán Europa, una voz autorizada como Pavel Pardo lamenta que este fenómeno sea cada vez más común ante la falta de mentalidad del futbolista nacional.

Este jueves se confirmó que Hirving Lozano dejará al PSV de los Países Bajos para convertirse en refuerzo del San Diego FC de los Estados Unidos para la próxima temporada y se espera que también pronto Guillermo Ochoa anuncie su llegada a un equipo fuera del ‘Viejo Continente’.

Hay que trabajar la mentalidad del mexicano

Con cada vez menos representantes del balompié azteca en las mejores ligas, el ex mediocampista mexicano considera que esto se debe a la falta de preparación mental para afrontar lo que vivirán en Europa.

“Empezarlos a trabajar mentalmente es lo que nos hace falta al mexicano, porque talento hay, eso sin duda, todos los extranjeros que vienen dicen que los mexicanos tiene talento, trabajan, bien son disciplinados, pero nos hace falta hambre de decir ‘voy y triunfo porque necesito ir a triunfar’”, comentó.

Actualmente son contados los casos de mexicanos destacando en el Viejo Continente, con los ejemplos de Santiago Giménez en el Feyenoord de Países Bajos, de Luis Chávez en el Dinamo de Moscú de Rusia o Edson Álvarez en el West Ham United de Inglaterra.

Mientras que además del ‘Chucky’ y ‘Paco Memo’ también podría unirse Raúl Jiménez a la lista de jugadores nacionales que saldrían del futbol europeo.

“En cambio los sudamericanos lo tienen claro, una meta de triunfar y no van a regresar porque si regresan, a diferencia de en México, en sus países no tienen esos salarios económicos”, reflexionó Pavel al respecto.

Pavel Pardo sugiere trabajar más con las Fuerzas Básicas

Por lo mismo, Pardo asegura que la clave es que desde fuerzas básicas se trabaje con los jóvenes para acostumbrarlos a las condiciones adversas que seguramente vivirán si salen al extranjero.

“El jugador mexicano se tiene que mentalizar ‘yo vengo a triunfar sea lo que sea’, muchas veces no juegas y comienzan a coquetear, aquí no juego en Europa, hay más jugadores, te dicen no sirves, el que sigue, al mexicano lo tenemos que preparar desde pequeños”, indicó.

Cabe recordar que Pavel Pardo lo dice con la experiencia de haber sido campeón con América y campeón de la Bundesliga con el Stuttgart de Alemania, en donde vivió los mejores momentos de su carrera.

Mientras que con la Selección Mexicana también fue un referente, siendo dos veces mundialista.

