“Las acciones llevan consecuencias": Jaime Lozano sobre Alexis Vega

Luego de que Alexis Vega fuera separado de Chivas, el entrenador de la Selección Mexicana, Jaime Lozano, fue cuestionado sobre la situación que atraviesa el delantero, quien fue llamado por el ‘Jimmy’ en la pasada Fecha FIFA para ver actividad en los juegos ante Australia y Uzbekistán y ahora, no es tomado en cuenta debido a la indisciplina con el conjunto del ‘Rebaño Sagrado’.

“Alexis es un jugador que conozco, le guardo un gran cariño, se me hace una excelente persona y un gran jugador. Me ha tocado disfrutar de lo que hace dentro del campo. De mi parte apoyarlo en lo que pueda. Las acciones llevan consecuencias y se tienen que tomar decisiones. Algo no estaba bien”, dijo Jaime Lozano en conferencia de prensa.

Sobre la posibilidad de enfrentar a Brasil en otro partido amistoso, el entrenador de la selección mexicana asegura que buscan cerrar ese partido, no obstante, no es del todo bueno encarar encuentros ante las potencias de cada Confederación.

“Es la intención. Paso a paso. En un proceso no siempre lo mejor es enfrentar a los más grandes porque en una Copa América o en un Mundial te puedes enfrentar a un equipo que no sea tan grande”, agregó Jaime Lozano tras los rumores que señalan un posible cruce ante La Verdeamarela.

La Selección Mexicana se enfrenta a Ghana el próximo sábado 14 de octubre en punto de las 19:00 horas, tiempo de la CDMX. Posteriormente, el martes 17 el cuadro nacional se mide ante Alemania en el Lincoln Financial Field a las 18:00 horas. Ambos partidos los vas a poder disfrutar por la señal de Azteca 7 y las plataformas digitales de TV Azteca Deportes.

