¡No fue el mejor! Jaime Lozano habla del ‘Tata’ al frente de México

En los últimos días, varios jugadores y exintegrantes de la Selección Mexicana han roto el silencio sobre el proceso de Gerardo Martino al frente del combinado nacional, revelando varios inconvenientes que tuvieron con el estratega argentino y su forma de trabajar en el proceso rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Ante las palabras que han dado jugados como Henry Martín, ‘Chicharito’, Andrés Guardado, Edson Álvarez e Hirving Lozano, el entrenador de México respeta los diferentes puntos de vista, no obstante, no comparte las expresiones debido a que él trabajó de una manera distinta junto a Gerardo Martino.

“Cada quién es libre de comunicar lo que quiera, yo no tengo más que buenas palabras para Gerardo Martino. A mí me trató de maravilla, estuve muy pegado a él. Estoy seguro que los resultados todos nosotros y él hubiéramos querido que fueran distintos.

“La emoción y los momentos importan muchísimo. El momento no fue el mejor en el que se llegó a esa Copa del Mundo. No me van a escuchar nunca hablar mal de Gerardo porque hacia mi persona siempre fue impecable”, dijo Jaime Lozano en conferencia de prensa previa al juego de México ante Panamá, juego correspondiente a la instancia de Semifinales de la Liga de Naciones de Concacaf.

Jaime Lozano se siente respaldado como DT de México

Por otra parte, el ‘Jimmy’ no se siente presionado ante la obligación de ganar la Concacaf Nations League, certamen que México no ha podido conquistar.

“Respaldo y confianza hay. Sabemos que en el futbol dependen mucho los resultados para dar continuidad. Si das tiempo a un proceso se van a tener buenos resultados”, agregó.

En busca del pase a la Final, México se mide a Panamá el jueves 21 de marzo en punto de las 20:10 horas, tiempo de la CDMX, encuentro que vas a poder disfrutar por la señal de TV Azteca.

