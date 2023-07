Jaime Lozano da detalles sobre su futuro con la Selección Mexicana

La Copa Oro 2023 ha llegado a su fase decisiva y por consiguiente, uno de los principales temas alrededor de la Selección Mexicana es el futuro en la dirección técnica, una vez que finalice la participación del equipo en dicha competencia.

Previo al duelo de cuartos de final frente a Costa Rica, que se llevará a cabo este sábado 8 de julio en el estadio de los Vaqueros de Dallas, Jaime Lozano, entrenador interino del combinado nacional, no escondió su deseo de permanecer en el cargo y encabezar el proyecto rumbo al Mundial de 2026. Sin embargo admitió que, en caso de que su labor finalice cuando México quede eliminado, no lo tomaría como una injusticia.

“Yo creo que a veces la vida no es justa, en el futbol también sucede lo mismo y no olvidemos las palabras cuando yo llegué al cargo, yo venía por una Copa Oro, a mí nunca me dijeron ‘este es el proceso, a partir de aquí es el proceso de Jaime Lozano de cara al próximo Mundial’. Qué bonito hubiera sido, pero no es así, al final yo estoy ante una magnífica oportunidad, con un excelente grupo de jugadores y un staff fabuloso que nos está cobijando y que tratamos desde el primer partido de cambiarle la cara a una Selección que, a lo mejor los resultados no eran los esperados, pero también acarreaba algunas situaciones que tratamos de solucionar inmediatamente”, declaró Lozano, quien sustituyó al argentino Diego Cocca pocos días antes de comenzar la Copa Oro.

“Yo lo veo así y por eso he dicho cada conferencia de prensa, yo vengo paso a paso, yo vengo a cumplir con lo que se me encomendó que era tomar esta bonita oportunidad, sacarle el mayor rendimiento, el mayor provecho y lo comenté en su momento, no hubiera aceptado si no confiara en la gente que está aquí conmigo y sobre todo si no confiara en mí y en mi cuerpo técnico. Creo que muchas veces, eso me lo ha enseñado la vida y sobre todo el futbol, a veces uno merecería más y eso no sucede. Pero bueno, yo mucho de lo que soy en este momento y en mi vida se lo debo al futbol y por eso voy a estar muy agradecido”, agregó el también exfutbolista.

El partido entre México y Costa Rica dará inicio mañana en punto de las 19:50 hrs. (tiempo del centro de México) y lo podrás ver a través de Azteca 7, aztecadeportes.com y la app de Azteca Deportes. Para este compromiso, Jaime Lozano ya podrá contar con la plantilla completa, luego de César Montes cumpliera con los tres partidos de suspensión que le fueron impuestos tras los incidentes ocurridos en las semifinales de Nations League contra Estados Unidos.

