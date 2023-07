Jugadores de México respaldan a Jaime Lozano tras derrota

Terminó la fase de grupos de la Copa Oro y en la última fecha, México sufrió su primera derrota en el torneo continental.

Resumen: México 0-1 Qatar | Grupo B, Copa Oro 2023

La Selección de Catar se impuso por la mínima y, a pesar del claro dominio azteca sobre su rival, con una posesión del 77%, no se logró anotar el gol de la igualada.

Luis Romo respalda al Jimmy Lozano

Al término del encuentro, Luis Romo habló sobre lo mostrado dentro del campo. “Ellos aprovecharon la que tuvieron y no fuimos capaces de ser certeros. Creo que la idea de juego está clara. Tenemos que hacernos más fuertes y eso nos va a servir mucho para no bajar los brazos”, comentó.

El propio mediocampista aseguró que el gol catarí provino de una jugadora de contragolpe y que, a pesar de los múltiples esfuerzos, no fueron capaces de igualar o remontar el marcador. En sus palabras, “no tuvimos contundencia, generamos mucho. No hicimos el gol”, analizó Romo.

Pero parece que la derrota no afecta al combinado azteca, “con el cuerpo técnico que tenemos hoy, Jaime le va a sacar jugo a todo”, aseguró, “tenemos que poner los pies en la tierra e ir para adelante”, finalizó el jugador de Rayados.

“Tuvimos el partido controlado”: Diego Lainez

Diego Lainez, el último jugador que se incorporó al equipo, también habló sobre el resultado negativo en esta última jornada de primera fase. “Tuvimos el partido controlado la mayoría del tiempo, un detalle mínimo nos hace quedarnos abajo”, analizó el centrocampista.

Respecto a lo qué le faltó al equipo, para Lainez fue “un poco de todo”, desde contundencia hasta mejoras en el sector defensivo; pero el análisis llegara después. “Creo que el equipo hizo buen trabajo, al final no tuvimos ese toquesito preciso”, comentó.

Ahora, México ya conoce a su rival para los cuartos de final: Martinica, el segundo puesto del Grupo C, a quienes se enfrentarán con el claro objetivo de clasificar a semifinales y para Lainez, la derrota ante Catar sirve para aprender.