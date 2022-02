Jaime Munguía, decidido a mostrar toda su evolución en Tijuana

Este jueves se vieron frente a frente el mexicano Jaime Munguía y el estadounidense D’Mitrius Ballard, para dar sus últimas impresiones de cara al duelo de este sábado 19 de febrero, en la que pelearán en la Plaza Monumental de Tijuana.

En la rueda de prensa, Munguía y Ballard se vieron concentrados, no quisieron generar polémica; se les vio también enteros para la ceremonia de pesaje de este viernes, de cara a su pleito en peso medio.

Las palabras de Jaime Munguía

“La verdad me siento muy contento de estar de regreso en Tijuana. Aquí donde crecí, donde está mi gente y que me ayudó a crecer. Me motiva a seguir adelante. Gracias a los medios que están al pendiente de mí. La verdad que venimos en una gran forma, a pesar de que se cruzaron las fiestas, nunca dejamos de entrenar y prepararnos. Todos hemos hecho un gran equipo, la verdad es algo muy bonito. Venimos contentos y es un sueño hecho realidad, orgulloso de mostrarme ante ustedes. Les aseguró que será una gran pelea la del sábado”.

La breve declaración de D’Mitrius Ballard

“Me siento honrado de estar en esta ciudad. Daré todo aquí y daremos una gran pelea para todos ustedes”.

‘Terrible’ Morales promete gran pelea

“Hemos hecho un gran trabajo. Se facilita el trabajo porque es de mucha disciplina. El sábado verán los resultados, pues se entrega con mucho entusiasmo, digno representante de nuestra ciudad”.

Óscar de la Hoya, adelanta que será un gran combate

“Gracias por estar aquí. Cuando hay la oportunidad de volver a México, me da mucho orgullo porque es donde nacieron mis padres. La gente la llevó en mi corazón. Esta pelea será difícil y complicada para ambos. De este lado tenemos a Munguía, que está mejorando, tiene hambre, quiere sentirse orgulloso como todos los grandes boxeadores. Él quiere seguir esa tradición. No será fácil, irá a pelear, sabiendo que será difícil, pero está listo y preparado junto con el Terrible Morales que lo ha hecho muy bien, deben de tener una estrategia para salir con el triunfo”.

Beltrán, encantado de llevar a Munguía a Tijuana

“Ya quería regresar a la Ciudad de Tijuana. Agradecemos el apoyo de todos, de los patrocinadores para poder hacer la pelea. Estamos contentos y emocionados”.