Jaime Munguía no peleó con Daniel Jacobs porque pedía mucho dinero

Jaime Munguía habló en exclusiva con Box Azteca, donde reveló por qué no peleó con Daniel Jacobs, que quiere pelear por un título mundial y mucho más

Jaime Munguía, uno de los mejores boxeadores del momento, platicó en exclusiva con Box Azteca previo a su pelea ante Jimmy Kelly, donde reveló hechos muy interesantes, pues comentó por qué no peleó ante Daniel Jacobs, que buscará una pelea por título mundial en 160 libras, que después subirá a 168 y mucho más.

¿Por qué Jaime Munguía no peleó con Daniel Jacobs?

En exclusiva con Box Azteca, el peleador mexicano reveló que el tiro ante Daniel Jacobs ya estaba pactado e iba por muy buen camino, sin embargo al final todo se cayó debido a la bolsa que quería llevarse.

“El peso medio me ha funcionado bien, hemos tenido grandes avances en los entrenamientos. Creíamos que íbamos a pelear con Jacobs, teníamos 4 semanas, pero después dijo que siempre no, quería mucho dinero y no se pudo hacer la pelea”, comentó.

Además de esto Jaime Munguía confesó que quiere pronto una pelea por título mundial en peso mediano, pues su próximo objetivo es subir a las 168 libras y buscar peleas ‘más grandes’.

“Me gustaría disputar un campeonato del mundo en las 160, después irnos a las 168 y buscar peleas grandes por algún título en las 168”, confesó.

