¡OFICIAL! Jaime Munguía peleará el 14 de diciembre en el Estadio de los Xolos de Tijuana

El boxeador mexicano Jaime Munguía, oficialmente tendrá su cuarta pelea en el 2024, un año muy productivo. El ex monarca superwelter, se verá las caras el 14 de diciembre ante un francés invicto.

En rueda de prensa celebrada en el Estadio de Xolos de Tijuana, Jaime Munguía junto a su promotor Fernando Beltrán, dieron a conocer el siguiente compromiso que tendrá en el terreno profesional.

Munguía venía cerrando desde hace semanas su pelea, pero la sede y el rival aún se estaban concretando, hasta que se definió que en el mismo Estadio de los Xolos Munguía se pondrá los guantes para pelear ante Bruno Surace en la división de los supermedianos.

Te podría interesar: Los mexicanos que participarán en Arabia en Latino Night

Jaime Munguía describe a su rival Bruno Surace

2024, un año muy competitivo y productivo para Jaime Munguía



El peleador de 28 años, Jaime Munguía tendrá su cuarta pelea en el 2024 y como él opinó, es posiblemente el año con mayor actividad en su carrera.

2024-01-27 | Noqueó a John Ryder

2024-05-04 | Perdió ante Canelo por Decisión Unánime

2024-09-20 | Noqueó a Erik Bazinyan

Fernando Beltrán reconoce el trabajo de TV Azteca por el boxeo

La descripción de Bruno Surace por Jaime Munguía

En el evento, Jaime Munguía explicó que no será un rival sencillo, pues viene con un invicto que llama la atención, tiene un estilo diferente y no podrá confiarse, recordando que en Bazinyan había pocas expectativas y resultó complicarse.

“Es un buen peleador, es invicto, sabemos que a veces se dicen cosas, como Bazinyan que no era nadie y que no traía nada y pues vimos que fue un gran peleador con ganas de salir adelante. Esta no será la excepción y será una gran pelea”.

Fernando Beltrán, reconoce labor de Box Azteca

En el evento, Fernando Beltrán celebró poder concretar esta nueva pelea de Munguía, que reitera el compromiso y dedicación de ZANFER.

Pero explicó que sin la alianza y apoyo de TV Azteca hacia el boxeo, no hubiera sido posible esa regularidad y haber logrado tener 60 campeones del mundo en 30 años de existencia de ZANFER.