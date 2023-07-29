Jake Dennis se alza con el campeonato de la Formula E

El piloto británico Jake Dennis tuvo que pasar por una locura en la Ronda 15 del E-Prix de Londres para llegar segundo lugar en casa; suficiente para asegurarse el Campeonato Mundial de Pilotos de Formula E 2022/23, carrera que Mitch Evans fue el ganador con su Jaguar TCS Racing.

Jack Dennis sobrevivió a dos viajes perdidos a través del bucle ATTACK MODE, a la fuerte presión de su rival más cercano y ganador de la pole, Nick Cassidy (Envision Racing), así como a dos banderas rojas para convertirse en el primer campeón mundial británico de Formula E y el primero en ganar el título en su tierra natal: todo mientras sellaba su décimo podio de la temporada. El título de Dennis también es el primero de Andretti en la categoría: el equipo estadounidense ha sido parte de la serie desde el inicio.

El nuevo campeón comenzó la carrera con 24 puntos de ventaja sobre Nick Cassidy (Envision Racing), quien partió desde la pole.

Te puede interesar: Video: Así arruinó Hamilton la carrera de Checo Pérez

El neozelandés lideró las primeras vueltas antes de ceder el primer lugar al eventual ganador y compatriota Mitch Evans en la vuelta 11 y el segundo lugar a su compañero de equipo Sebastien Buemi.

Sin embargo, poco después la mala suerte alcanzó a Cassidy, corriendo en formación, los pilotos del equipo Envision entraron en contacto. El alerón delantero de Nick se desprendió y quedó atrapado debajo de la rueda delantera izquierda. Se intentaron reparaciones, pero su carrera no pudo salvarse: un competidor menos para Dennis y la pérdida del campeonato para Nick Cassidy.

E-Prix de Londres Ronda 15 🏎⚡



¡Contacto de Nick Cassidy que puede decidir el campeonato!#FormulaEXAzteca pic.twitter.com/19XJLyg8yN — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) July 29, 2023

Poco a poco la carrera se fue haciendo vieja y Jake Dennis fue manteniendo el tercer puesto en la competencia.

Te puede interesar: Lewis Hamilton saca del Sprint de Bélgica a Checo Pérez

Después de una segunda bandera roja, se realizaron tres últimas vueltas de sprint y Dennis solo tuvo que mantenerse firme para asegurarse de obtener los máximos honores. Como era de esperar, lo hizo, frente a un jubiloso apoyo local, doblemente seguro por su ascenso al segundo lugar en la bandera de cuadros, justo detrás de Evans, gracias a una penalización para Antonio Félix da Costa de TAG Heuer Porsche que lo dejó fuera de las posiciones del podio. Sebastien Buemi (Envision Racing) completó el podio.

Las palabras del campeón Jake Dennis

"Oh, Dios mío. Eso es increíble… Esta carrera fue muy dura, todo se nos echó encima. Campeones del mundo, bebé. Me siento increíble, increíble", dijo Dennis inmediatamente después de terminar la competencia.

"Sentí que todos competían contra nosotros, pero Jesucristo, acabamos de convertirnos en campeones del mundo y estoy muy feliz por mí, el equipo y todos, nos lo merecíamos mucho", adjuntó el piloto británico.