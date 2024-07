Jannik Sinner hace un devastador anuncio para sus seguidores

Los Juegos Olímpicos de París 2024 se perderán de una de las grandes estrellas del deporte mundial. El italiano Jannik Sinner, número uno en el ranking mundial de la ATP, informó este miércoles 24 de julio que no podrá estar presente en la justa olímpica debido a problemas de salud.

El tenista italiano informó a través de sus redes sociales que se retira del torneo de Tenis de los Juegos debido a un cuadro de amigdalitis que le ha impedido entrenar y por el cual los médicos le han solicitado que se abstenga de participar en el magno evento del deporte mundial.

Te puede interesar: Calendario completo de México en los Juegos Olímpicos de Paris 2024: Atletas, disciplinas, deportes, fechas y horarios

Tradición y sabor en la capital de Francia | Harta Cocina

Jannik Sinner se retira de los Juegos Olímpicos

El número uno del mundo, Jannik Sinner, reveló la noticia de su retiro de la justa olímpica este miércoles 24 de julio lamentando los motivos que lo obligan a decir adiós.

“Me entristece informarles que lamentablemente no podré participar en los Juegos Olímpicos de París. Después de una buena semana de entrenamiento en arcilla comencé a sentirme mal. Estuve un par de días descansando y durante una visita el médico me encontró amigdalitis y me recomendó encarecidamente que no jugara”, reveló Sinner en sus redes sociales.

“Perderme los Juegos es una gran decepción, ya que era uno de mis principales objetivos para esta temporada. No podía esperar a tener el honor de representar a mi país en este evento tan importante. Buena suerte a todos los deportistas italianos a los que apoyaré desde casa. Fuerza Italia”, agregó.

Sinner era una de las grandes opciones para colgarse una presea olímpica para Italia, pero ha tenido que decir adiós sin siquiera poner un pie en territorio galo. El italiano se retira del evento a dos días de la inauguración.

Te puede interesar: El equipo mexicano de clavados, listos para París 2024