Japón vs Francia: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de los octavos de final del Mundial sub-20, hoy miércoles 8 de octubre; marcador online

La Selección de Japón se medirá a su similar de Francia en partido correspodiente a los octavos de final del Mundial sub-20. Los nipones llegan como uno de los favoritos por su paso invicto en la fase de grupos tras tres triunfos en el mismo número de juegos, mientras que, los franceses fueron uno de los mejores terceros lugares tras seis unidades conseguidas.

Cabe recordar que, Japón venció a Chile, Egipto y Nueva Zelanda para quedarse con el liderato del sector A y buscará dar un golpe sobre la mesa en los octavos de final ante Francia. Por otro lado, los europeos dejaron a desear en un grupo que compartieron con Sudáfrica, Estados Unidos y Nueva Caledonia.