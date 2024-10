Jardine a Diego Valdés: “El capitán del barco soy yo”

Cuando el mediocampista del Club América, Diego Valdés, fue sustituido en el segundo tiempo del partido contra el Monterrey, correspondiente a la Jornada 14 del Apertura 2024, hizo un gesto de molestia que de inmediato generó polémica y reacciones en redes sociales.

Al término del encuentro, se le cuestionó al director técnico del equipo, André Jardine, sobre la actitud del jugador y lo que ello podría reflejar del momento que atraviesan como grupo. El estratega brasileño se mostró empático, pero envió un mensaje contundente.

“Ya platiqué del tema, no le gusta ser sustituido, es normal, está comprometido con este momento, de darle la vuelta, no quiere salir. Las decisiones son mías, me imagino que va a estar molesto, pero, cuando tiene que salir, tiene que salir, el capitán del barco soy yo. Diego, mañana, ya estará frío, los cambios son para cuando el equipo lo necesita”, señaló.

Jardine defendió a Malagón

El timonel de las águilas recibió preguntas enfocadas al ámbito individual y el guardameta de su escuadra, Luis Ángel Malagón, fue otro de los puntos a tocar durante la conferencia de prensa posterior al juego frente a los Rayados.

“De Malagón ya hablamos, tiene muchísimo crédito, con una regularidad impresionante y, desde que estoy, no me acuerdo de una mala actuación. En cualquier momento, un portero puede pasar, con él no es distinto, siempre es un protagonista de juego, tiene mucho crédito”, comentó.

La efectividad, un aspecto a mejorar en el América

Jardine también hizo referencia a la poca efectividad que sus comandados han tenido recientemente cuando se aproximan a la portería rival.

“La contundencia, un jugador no falla porque quiere, tiene que ver por la calidad, cuando tienes calidad y fallas, es de tranquilidad, les intento pasar tranquilidad, debes trabajar los remates, los caminos. Creo que, de una forma natural, va a regresar, en todos los partidos marcamos goles, pero si hay un partido que metemos dos y se comenta que se necesitan más, es una gran noticia porque eso quiere decir que el equipo genera. Así es el futbol”, concluyó.

