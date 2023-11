André Jardine revela su deseo de adquirir a Igor Lichnovsky

Cuando la zona defensiva del Club América lucía endeble y era duramente señalada, Igor Lichnovsky llegó como fichaje (a préstamo) de último momento. Desde entonces, la situación cambió positivamente en la zaga. Ahora, previo al último duelo de la fase regular, el director técnico azulcrema, André Jardine, reveló cómo percibe el panorama para el central chileno.

“Fue una situación bastante atípica, muy buena para ambas partes, porque nos quedamos cortos en centrales, estaban tres lesionados y Lichnovsky buscaba equipo para jugar. Su decisión es al final del torneo, pero si sigue haciendo el trabajo como lo está haciendo, será inevitable que se quede con nosotros, porque suma. Llegar a este equipo no es fácil, conquista a la gente; que siga por este camino, porque seguirá obteniendo cosas buenas. Ojalá siga mucho tiempo con nosotros, pero al final del torneo tomaremos la decisión en conjunto”, dijo.

Jardine avisoró un buen final de temporada para el América

El estratega brasileño hizo referencia a las múltiples lesiones que se han presentado en las entrañas del Nido de Coapa y le pidió a sus dirigidos que no oculten molestias físicas, con el objetivo de prevenir más bajas en la plantilla que comanda.

“Es un tema de tener un poco de conciencia, de calma, al tomar decisiones. América seguirá teniendo precauciones y espero que los jugadores sean transparentes si no están al 100 por ciento para jugar 90 minutos. Quiero pensar que no va a pasar más nada, aprendimos con las lesiones anteriores y estan conscientes de que no puede pasar nuevamente”, explicó.

Con respecto al calendario y las implicaciones que tendrá para la causa emplumada —dos semanas sin jugar, primero, por Fecha FIFA y, después, por el Play-In—, Jardine admitió que se adaptará y buscará sacarle el mejor provecho para llegar plenos a la fase final.

“El reglamento es éste, vamos a tener buen tiempo para entrenar, agruparnos, al término de esta fase, hacer una evaluación profunda de nuestros puntos fuertes y flacos. Vamos a tener un parón que nos permitirá trabajar y profundizar. Cuando regresen, vamos a tener una semana con todo el grupo para prepararnos para lo que viene. Vamos a usar este tiempo muy bien para construir la mejor versión posible de América para la Liguilla”, sentenció.