Jardine: “Nos agrandan demasiado; desde que llegué, había fantasmas”

Al término de la llave de octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, entre el América y las Chivas, el director técnico de las águilas, André Jardine, fue cuestionado acerca del constante sufrimiento de sus dirigidos cuando llegan a un partido de vuelta en fases de eliminación directa.

“No, sinceramente no (creo que pequemos de soberbia), es un tema externo. Se habla de América y, a veces, nos agrandan demasiado, pero aquí adentro somos conscientes de que hay equipos que compiten y pueden ganarnos. Debemos buscar nuestra mejor versión, siempre debes estar en movimiento, ganes, pierdas o empates”, respondió.

Los fantasmas del América

El estratega azulcrema admitió que, a su arribo al equipo de Coapa, encontró obstáculos y prejuicios; sin embargo, destacó lo que se ha hecho de forma correcta.

“Desde que llegué aquí, había varios fantasmas, que si la Liguilla no se conseguía, pero ya no se habla más; en el Azteca era un problema, lo logramos en la final con 80 mil personas; que el superlíder no es campeón, también es una tentativa que decían”, señaló.

Jardine destaca lo hecho por Chivas

Además de lo emitido en torno al cuadro que comanda, el brasileño optó por cederle crédito al Guadalajara, con el que no había perdido desde su llegada al club más laureado de la Liga BBVA MX.

“Enfrentamos a un gran rival, a un gran equipo, no fuimos la mejor versión, pero el combo te da un resultado final, hay que recordar que el marcador final es 5-3, esa es la verdad”, concluyó.

Aunque comentó que su análisis final del encuentro se hará en frío y no de manera inmediata, Jardine reconoció que sus pupilos no jugaron con la misma intensidad que en otras ocasiones.

“Chivas entró a competir desde el inicio, no nos vi con la misma energía, en partidos como éste, te cuesta, hay que ver esto. Chivas entró por la honra, sin mucho que perder y eso marcó la diferencia, al final, lo importante es que estamos clasificados”, finalizó.

