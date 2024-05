¿Jardine se va si no gana la Liga BBVA MX? Esto respondió

No es un secreto que, para el Club América, asistir al Mundial de Clubes del 2025 era una prioridad y ésta ha sido truncada por el Pachuca, que se impuso 2-1 a las águilas en el partido de vuelta de la semifinal de la Copa de Campeones de la Concacaf y completó un 3-2 global en su favor.

Si bien es todavía el vigente campeón de la Liga BBVA MX, André Jardine ha sido objeto de críticas por parte de la afición tras conocer —por primera vez— el fracaso de la escuadra azulcrema bajo su mando. Cuestionado por Azteca Deportes, sobre la obligación de ganar el bicampeonato para garantizar su continuidad el próximo semestre, el estratega aseguró que su mente no se enfoca en ello.

La figura, la sorpresa y la decepción de la Jornada 17 del Clausura 2024



“Yo no pienso en esto, pienso en hacer mi mejor trabajo en cada eliminatoria; en este puesto, estamos siempre siendo baleados, los resultados siempre son así y, para mí, debemos de ser coherentes en el trabajo, a veces tienes suerte”, consideró.

Un América de finales y semifinales

El complemento de su respuesta en conferencia de prensa fue mucho más contundente, aunque evitó comprometer todo lo que estuviera relacionado con una posible ratificación o destitución al final del semestre en curso.

“Lo que imaginaba era ver al América siempre en semifinales, finales, no creo que seamos capaces de ganar todos los campeonatos que jugamos, pero la exigencia es estar entre los mejores y así está siendo. Claro que queríamos estar en la final, pero, con Pachuca, siempre es una disputa muy dura, puede pasar uno y otro; en liga, debemos ser fuertes, competitivos y llegar a donde queremos llegar”, señaló.

Al tiempo que alabó la labor del cuadro que dirige Guillermo Almada y comentó que “preocupa” la lesión en la rodilla de Sebastián Cáceres, Jardine envió un mensaje claro a todos los que laboran en la institución con sede en Coapa.

“Hoy, la contundencia se nos escapó en momentos, teníamos esta ilusión de ir por los dos títulos, ahora tenemos derecho de sufrir, mañana estaremos con la mente en el bicampeonato, así va a ser”, finalizó.

