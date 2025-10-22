La peor versión del América: Jardine tras derrota del América vs Cruz Azul

Las Águilas del América cayeron 2-1 ante la Máquina de Cruz Azul en una edición más del Clásico Joven. El director técnico de las Águilas André Jardine habló de lo complicada que fue la semana para el cuadro azulcrema por el tema de las bajas por fecha FIFA además de las lesiones que se han venido acumulando en el club.

“Fue una semana complicada algunos jugadores están regresando no para entrenar al 100, hasta qué nivel pueden trabajar intensidad fuerza, claramente vimos que no estaba para el inicio la lesión de Dávila no nos dio mucha. Ayer entrenó bien pero toda la semana con limitaciones y te complica un poco. Quería tener certeza, fuimos trabajando hasta el último minuto para tomar decisiones nos costó el partido no vi al América que estamos acostumbrados, nos quedamos muy lejos y quedamos de ver por los entrenamientos”, mencionó en conferencia de prensa.

Te puede interesar: América vs Cruz Azul, ¿el clásico más importante de México?

Los héroes de la Jornada 13 | Liga MX | Apertura 2025

Dura autocrítica interna de Jardine

Por otro lado destacó que este es el peor América en lo que va del Apertura 2025.

“Creo que primero hay que darle el mérito a cruz Azul fue un justo vencedor fue un gol muy circunstancial, pero mirando de nuestra parte un partido como este tuvimos la mala suerte de tener jugadores en duda, lamentamos porque éramos muy superior a veces así es el futbol, para momentos como este cada jugador debe demostrar, pero a veces no te sale, méritos de cruz azul y tratar de mejorar nuestros problemas seremos duros con nosotros. En el vestidor y porque no jugamos como queremos y corregir los problemas. A veces en este tipo de semanas cuando no puedes entrenar usamos estrategias con los videos y nivel de jugador a veces funciona. Demostrar los porqué la expectativa de as formas de entreno debemos mostrar una mejor versión la peor actuación nuestra en este torneo, cada jugador autocritica”, finalizó Jardine.

Te puede interesar: ¿Nuevo equipo? Sergio Ramos termina contrato con Rayados y aseguró que quiere seguir en México