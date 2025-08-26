Así vio André Jardine, el debut de Allan Saint-Maximin con el América

El refuerzo bomba de las Águilas del América no pudo tener mejor debut en el fútbol mexicano, anotando el gol del triunfo del cuadro de coapa frente a los Rojinegros del Atlas. Tras el triunfo azulcrema, el director técnico, André Jardine destacó la primera aparición de Allan Saint-Maximin con su equipo.

“Felicidades a Maxi, gran entrada. Con 30 minutos demostró de lo que es capaz. Hay que elogiar mucho esta contratación, la institución hizo un esfuerzo por tener un jugador de este nivel. Ya está muy incorporado, parece como si tuviera más tiempo, se ve feliz de estar en América. De los penales, aún no los vi, dejo que los comentaristas de arbitraje hablen y espero que el tema sea bien analizado por quien debe avalar las actuaciones de los árbitros”, puntualizó Jardine.

Jardine y la importancia de dar vuelta un resultado

Además destacó el brasileño los cambios que provocaron darle vuelta al resultado y llevarse la victoria en el Estadio Jalisco en contra de los Zorros.

“Creo que la incorporación de Maxi fue la más difícil. Este nivel de fichaje hay que trabajarlo, tener paciencia. Yo coincido en que los jugadores que tenemos adentro cumplen, tienen un nivel de talento muy bueno, aunque no s eles considere cracks y ellos son grandes responsables de los títulos. Violante es un jugador polifuncional, puede ser extremo, carrilero, lateral, ya nos aporta y tendrá un futuro grande en América; Alexis Gutiérrez es similar a él, tiene mucha valía, entrena muy bien y tendrá su espacio en el momento correcto. Será de ellos que trabajan calladitos, sin expectativa y logrará cosas importantes”, finalizó Jardine.

