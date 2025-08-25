La razón por la que Henry Martín no jugó en el Atlas vs América

Henry Martín no fue considerado por André Jardine para el duelo de este fin de semana en el Atlas vs América ¿la razón? Una molestia que no le permitió estar en la convocatoria del juego de la Jornada 6.

“Henry entrenaba normal, estaría en este partido y en el último trabajo cayó de mala forma y sintió un dolor en la rodilla. Ya le hicimos exámenes, tiene dolor, pero ya tiene chances de estar ante Pachuca. No nos preocupa más esa secuencia de lesiones y avanza bien”, destacó André Jardine.

Jardine puso en valor lo hecho por sus dirigidos

Por otro lado el entrenador del América destacó la labor de su equipo y lo complicado que fue el triunfo frente a los Zorros en la cancha del Estadio Jalisco.

“Valoro la victoria en una cancha que nunca es simple. Atlas motivado por su nuevo entrenador. Jugaron en un nivel más alto del que venían jugando. Nuestro equipo dio los mejores 30 minutos del torneo hasta aquí, los primeros 30 fueron impecables con juego por las dos bandas, centros peligrosos y estábamos cerca del 2-0, pero nos cae el gol y eso ofusca la actuación. Fueron dos errores defensivos, cada error nos costó un gol y no es normal. A partir del 2-1 valoramos la fuerza mental, la capacidad del equipo de no rendirse, ir al frente a buscar el resultado, resaltar los cambios. Las entradas fueron determinantes. América está hecho de un grupo con muy buenos profesionales y se respetan. Los entrenamientos desde que estoy encontraron el nivel más alto de un plantel que trabajo duro. Cuando yo veo esas cosas me da la certeza de que vienen cosas buenas para América en este torneo”, finalizó Jardine.

