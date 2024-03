“Somos duros con el futbolista mexicano” Jared Borgetti

Jared Borgetti quien llegó a ser uno de los atacantes más destacados del futbol mexicano está feliz por el momento que viven varios delanteros aztecas pues considera que no muchas veces los técnicos de la Liga BBVA MX apuestan por el talento local.

“Me da gusto porque realmente pocas oportunidades tienen los ‘9’ mexicanos. Cuando decimos que no hay ‘9’ en México claro que los hay. Volteamos a la Sub 16, Sub 18 y Sub 20 y hay goleadores, el problema es que a esos goleadores no les dan espacio en la primera división ¿por qué? porque esos espacios están ocupados por extranjeros. El técnico y el dueño, en esa posicion prefiere tener un jugador de experiencia, entonces al goleador mexicano a dónde lo mandan? a la Liga de Expansion y se termina perdiendo. Pero claro que hay goleadores, el problema que pocos se animan a ponerlos”.

Borgetti se refirió al caso Henry Martín

El ‘zorro del desierto’ considera que Henry Martín ha sido uno de los atacantes que más le costó adaptarse a la primera división.

“El caso de Henry Martin, le costó poderse afianzar, antes de tener las temporadas que ha tenido con el América la gente no lo quería. Estuvo apunto de irse a Chivas y al final por una y otra cosa se terminó quedando… y fue campeón de goleo y fueron campeones. Nosotros somos bastante duros con el fubtolista mexicano y al extranjero lo complacemos en todo”.

Además del momento que vive Henry Martín y Santiago Giménez el la Eredivisie, Jared Borgetti resaltó el nivel que ha mostrado en las últimas dos temporadas Guillermo Martínez delantero de Pumas, a quien le ve potencial para entrar a esa competencia por un lugar en la Selección Nacional.

“Martinez, otro jugador que le ha costado muchísimo. Hoy creo que la delantera la tienen Chaquito y Henry pero lo que está haciendo Memo en su momento creo que ocupará una oportunidad”

NÚMEROS DE MEMO MARTÍNEZ CON PUMAS



12 Juegos

6 goles

Segundo lugar en tabla de goleo del Clausura 2024 empatado con Federico Viñas, Diber Cambindo, Víctor Guzmán, Luis Amarilla y Christian Rivera)

