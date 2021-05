Cuatro mexicanos buscarán su boleto al U.S. Open

Cuatro golfistas mexicanos aseguraron su cupo en la etapa final de la clasificación al U.S. Open 2021, tras superar con éxito la etapa de Local Qualifying durante las últimas dos semanas.

Juan Carlos Benítez, Isidro Benítez, David Faraudo y Javier Quevedo avanzaron al Sectional Qualifying, fase definitiva, programada para disputarse el próximo 24 de mayo y 7 de junio en diversos campos de Estados Unidos.

Juan Carlos Benítez hizo 70 golpes (par) en el Huntington Crescent Club de Nueva York para ubicarse en la segunda posición. Su hermano Isidro jugó en North Shore Country Club y firmó tarjeta de 70 (-19) para finalizar tercero. Mientras que, David Faraudo registró 68 (-3) en el Escondido Golf & Lake Club de Horseshoe Bay, Texas para avanzar en sexto y Javier Quevedo con 68 (-3) en New Mexico State University Golf Course quedó segundo.

Cabe resaltar que el mexicano Abraham Ancer ya está clasificado, debido a que se encuentra entre los mejores 50 jugadores del Ranking Mundial Oficial de Golf, mientras que Carlos Ortiz deberá disputar la etapa final de la clasificación en busca de un boleto para el tercer Major del año.

La edición 121 del U.S. Open se disputará del 17 al 20 de junio en el South Course de Torrey Pines Golf Course, ubicado en La Jolla, California. En septiembre pasado, Bryson DeChambeau hizo una ronda final de 3-bajo par 67 y con total de 287 (-7) terminó con una ventaja de seis impactos para consagrarse campeón del torneo conocido como la prueba más difícil de golf.

En 2020, con su victoria en Winged Foot Golf Club, Bryson DeChambeau se convirtió apenas en el tercer jugador en la historia que logró ganar el título individual de la NCAA, el U.S. Amateur y el U.S. Open después de Tiger Woods y Jack Nicklaus.