Javier Aguirre pone a Memo Ochoa en la Copa América

El ex técnico del equipo del Mallorca y de la Selección Mexicana en los mundiales de Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010 asegura que él llevaría a Guillermo Ochoa como portero del conjunto azteca para la Copa América que se jugará en pocos días en Estados Unidos.

Javier Aguirre, que no tiene nada asegurado de lo que hará en el futuro y que diversos medios lo sitúan en la órbita de la Federación Mexicana de Futbol, así como de asesor del actual entrenador de la Selección Mexicana Jaime Lozano, declaró que Memo Ochoa debería ser el sucesor de Luis Ángel Malagón, que fue baja del conjunto mexicano por lesión tomando su lugar Carlos Acevedo.

Te puede interesar: El primer partido del Apertura 2024 que transmitirá TV Azteca

Las estrellas de Tigres engalanan la mesa | En Caliente

“Ochoa, tiene que ser Ochoa. No hay manera, tiene que ser Ochoa, es el portero de ‘Jimmy’ de toda la vida. Yo llamaría a Paco Memo Ochoa sin ninguna duda, no tendría ninguna duda, cero”, declaró, El Vasco Aguirre en entrevista con Caliente TV.

Al Vasco Aguirre no le interesa dirigir a la Selección Mexicana

Al ser cuestionado si tomaría el puesto de director técnico de la selección en sustitución de Jaime Lozano, el Vasco fue tajante al contestar, “No me interesa ser técnico de la Selección Mexicana, tiene técnico y hay que apoyarlo”

El ex entrenador del Atlético de Madrid y del Osasuna, entre otros equipos, no cierra la opción de integrarse a la FMF e incluso hace algunos días Mikel Aguirre, hijo de Javier, habló en el programa Insiders que a su papá se le ofreció ir a la Federación Mexicana de Futbol como directivo. Algo que el propio Javier respondió hace poco en la entrevista.

Te puede interesar: “No hay forma”, Jaime Lozano sobre salir de Selección Mexicana

“He hablado con Juan Carlos (presidente de la FMF) un par de veces y me ha ofrecido ir a México; le hemos buscado entre los dos el cargo, porque todos están ocupados. Entiendo que puedo ser una persona útil, pero la pregunta es en dónde puedo ser útil”

Javier Aguirre y su salida del Mallorca

Sobre su salida del conjunto de Mallorca, Javier Aguirre habló sobre las formas que se dieron.

“Yo puedo entender, fueron casi noventa partidos de liga y puedes entender que la gente se agota del discurso, se cansa del estilo de juego de Javier y queremos otro... no hay bronca, en el futbol la forma es fondo… En el futbol te vas quedando medio ‘obsoletón’, eres útil para ciertas cosas, pero para otras... A mí lo que me hubiera gustado es que me lo hubieran dicho a la cara... Empezó en el periódico un mes antes a salir nombres de futuros entrenadores del Mallorca... Eso no está bien”, finalizó el entrenador mexicano.