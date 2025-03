El objetivo de Javier Aguirre para el Mundial 2026

Javier Aguirre dió a conocer el plan deportivo a seguir para México en 2025. El entrenador técnico de la Selección Mexicana aseguró que tiene claro los objetivos para la Copa del Mundo en casa el próximo año.

“Las aguas en selección nunca están calmadas, qué bueno que no estén, tienes que elegir bien, porque estás en el foco, hay mucha prensa, mucha gente buscando la noticia, la de ocho columnas, yo creo que la afición, lo decía al principio, la que se me acerca, me después esta afecto y cariño, no entro en el pasado, he hecho, he fracasado al no ir al quinto partido, yo mismo lo digo, la gente está ilusionada como yo, cree en lo que estamos haciendo, yo lo respeto, lo digo, la crítica es inherente al campo”, dijo el DT de México en conferencia de prensa.

La exigencia de Aguirre estará en su punto más alto

También, se refirió a la responsabilidad del banquillo de la Selección y la exigencia en los objetivos que se han trazado este año.

“Foco amarillo, me la pones muy cabrera. Es un partido complicado, Canadá tiene casi todos los jugadores en Europa, el técnico, Jesse Marsch les ha dado competitividad, no paran de correr, desde el 86 no veía una Canadá así, están en buen nivel, nos tocó enfrentarlos una vez en un partido feo, intentaremos superarlos, siempre hay foco amarillo, el foco verde es agua calmada y no, siempre hay que estar alerta, es así, tienes que ser así"

Finalmente, expresó que será el próximo 10 de marzo cuando se dará la lista definitiva de jugadores para el final four.

“Tengo duda, claro, mi cuerpo técnico también la tiene, me echan montón los cabrones, no quería yo al chino, no me gustaba y hoy estoy agradecido, se lo he dicho al Chino, lo hago público porque lo sabe, más vale que sobre ", sentenció Javier.

