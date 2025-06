¿Lo verá Javier Aguirre? Así debería formar la Selección de México, según la IA

Javier Aguirre salió molesto luego de que la Selección de México perdiera 4-2 ante Suiza en su primer partido de preparación de cara a la Copa Oro 2025, competencia en la que defenderá su título conseguido 2 años atrás. El combinado tricolor cometió muchos errores defensivos que le costaron la derrota, ya que el “Vasco” decidió probar a nuevos jugadores e incluso debutarlos como lo fueron Mateo Chávez y Emilio Lara, laterales izquierdo y derecho, respectivamente. En la portería también hizo un cambio al darle la oportunidad al “Tala” Rangel, quien en la mayoría del partido tuvo buenas atajadas; sin embargo, su error les costó el tercer gol. Por lo anterior, se le preguntó a la Inteligencia Artificial, cuál debería ser la formación ideal de Aguirre para disputar el encuentro ante Turquía y la justa de la Concacaf.

De acuerdo con ChatGPT, Javier Aguirre debería tener una formación 4-2-3-1, ya que este sistema prioriza la disciplina defensiva, lo que le faltó a la Selección Nacional de México en el juego ante Suiza. El portero ideal para los partidos venideros debería ser Luis Ángel Malagón, quien ha tenido buenos torneos con América, pese a que no conquistaron campeonatos este semestre y dejaron escapar su pase al Mundial de Clubes 2025. La zaga defensiva se conformaría con Julián Araujo y Jesús Gallardo por las bandas derecha e izquierda, respectivamente. Mientras que la dupla central la ocuparían Johan Vázquez y César Montes; sin embargo, estos dos jugadores se encuentran lesionados, pues Vázquez no jugó el primer partido de preparación y Montes se perdería el duelo ante Turquía , aunque se espera que estén listos para encarar la Copa Oro 2025.

El mediocampo, según la IA, debería ser comandado por el capitán Edson Álvarez y Luis Chávez, quienes juegan en Europa. El tridente ofensivo debería conformarse por jugadores gambeteros que puedan generar jugadas de gol, como lo son Orbelín Pineda, Alexis Vega y César Chino Huerta. Y finalmente, Santiago Giménez como centro delantero, aunque también Raúl Jiménez se encuentra en un bueno momento futbolístico, por lo que Javier Aguirre tiene la gran disyuntiva de elegir al mejor. No obstante, en el encuentro contra Suiza decidió alinear a los dos goleadores. Cabe destacar que estos resultados se obtuvieron de la base de datos de la Inteligencia Artificial que le permite realizar estimaciones cercanas a la realidad.

¿En qué se basó la IA para elegir la formación de la Selección Mexicana?

Según la Inteligencia Artificial esta formación sería la ideal de Javier Aguirre para encarar los siguientes partidos, sobre todo los de la Copa Oro, donde la solidez defensiva es el punto clave para llevarse el bicampeonato de la justa. El objetivo de esta alineación es que los jugadores no se aparten entre líneas y que no sufran cuando no tenga el balón, además de que haya dentro de la cancha un balance entre futbolistas experimentados y jóvenes. De acuerdo con la plataforma Sofascore, los futbolistas antes mencionados pasan por un buen momento futbolístico, tal es el caso de Malagón, quien tuvo una destacada campaña al estar entre los 6 mejores del América. Otro de ellos son Alexis Vega y Jesús Gallardo, actuales campeones del Clausura 2025 de la Liga BBVA MX con el Toluca. Con el club escarlata tienen calificación de 7.89 y 7.11, respectivamente y se ubican en el Top 5 de los mejores futbolistas de los Diablos Rojos.

Así, la formación completa de la Selección de México, según la IA, debería ser: Malagón; Araujo, Vázquez, Montes, Gallardo; Álvarez, Chávez; Pineda, Vega, Huerta; Santi Giménez.