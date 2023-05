Javier Aguirre no quiere saber nada sobre el América

El técnico del equipo Mallorca el mexicano Javier Aguirre no quiso valorar una posible oferta del América para la próxima temporada y dijo que no va “a gastar ni un ápice de energías” en lo que no sea centrarse en concluir bien LaLiga con su actual equipo.

Se ha especulado que después de la renuncia de Fernando Ortiz de la dirección técnica del América, los directivos del equipo tienen como uno de los candidatos a Javier Aguirre.

“Necesito centrarme en mi equipo, de verdad. No voy a gastar ni un ápice de energía en otras cosas y centrarme en lo que me preocupa. No quiero ver a mi equipo como lo vi en Almería, irreconocible, desorganizado, sin ideas. Intentamos mejorar con cinco cambios, pero no hubo manera. El Almería nos pasó por encima, fueron muy superiores. Tiraron cuatro veces a portería y metieron tres. Tenemos que reflexionar y centrarnos, todos, en nuestro trabajo para dar una buena imagen ante nuestra gente en nuestro campo”, indicó el ‘Vasco’.

Javier Aguirre se mostró muy crítico con sus jugadores y con él mismo por la “mala imagen” que está dando su equipo desde que aseguró la permanencia en el tramo final de la LaLiga y en vísperas de recibir este jueves en Son Moix a un Valencia “que se juega mucho”.

+ Javier Aguirre disgustado con la imagen que muestra el Mallorca

“La imagen que dimos en Almería no me gustó nada (Mallorca perdió por 3-0) y estoy preocupado. No he podido tocar la tecla para salir (al campo) como lo hicimos ante en Sevilla hace un año cuando teníamos 32 puntos y veníamos de perder 2-6 ante el Granada”, confesó Aguirre.

“Quiero a ese equipo y no lo encuentro. Y hoy no vi en el entrenamiento de una buena respuesta de mis jugadores, aunque hay tópicos que dicen que a mal entrenamiento, buen partido”, adjunto.

El ‘Vasco’ admitió que el colchón de puntos (44) que tiene su equipo les permite afrontar con garantías el tramo final del campeonato, pero insistió en que no deben “tirar la buena temporada” que han hecho “a la basura en tres partidos”.

El técnico mexicano, insistió en que esté él, o no, en el banquillo del Mallorca la próxima temporada, el club debe ir “dando pasitos adelante” para consolidarse en la LaLiga, según le ha trasladado en sus conversaciones con el director de Negocio, Alfonso Díaz, y al máximo responsable de la parcela deportiva, Pablo Ortells.

“Podemos decir con mucho orgullo que el año que viene el Mallorca estará en Primera División”, recalcó Javier Aguirre.