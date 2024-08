“Yo sí creo en el cambio generacional": Javier Aguirre en su presentación con la Selección Mexicana

La Selección Mexicana ha iniciado un nuevo proceso con miras a la Copa del Mundo del 2026 que organizarán de manera conjunta México, Estados Unidos y Canadá y que correrá a cargo de Javier Aguirre como director técnico y Rafael Márquez como su auxiliar.

Aguirre y Márquez fueron presentados este jueves 1 de agosto en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) en donde el nuevo estratega habló sobre sus proyectos y ambiciones en esta nueva etapa al frente del conjunto nacional, la tercera en su carrera.

Javier Aguirre apuesta por el cambio generacional

En sus primeras palabras ya como seleccionador nacional, Javier Aguirre destacó la importancia de un cambio generacional como el que venía proyectando Jaime Lozano; sin embargo, aunque aseguró confiar en los jóvenes mexicanos, señaló que la edad no será un impedimento para las convocatorias y será llamado quien se encuentre en un mejor momento.

“Yo creo en la calidad y en los procesos y el proyecto de este proceso es buscar gente joven, hemos hablado con (Andrés) Lillini. Hay muy buena base en México y si tienen calidad la edad no es impedimento y se trata de quien esté en mejor momento”, declaró Aguirre ante los medios de comunicación.

“Creo en el cambio generacional, creo en los jóvenes mexicanos y hay calidad y a partir de ahí. En este instante no te puedo asegurar nada, no tengo una idea de la primera lista en este momento, pero sí que en un proceso a varios años habrá nombres que hoy mismo ni siquiera son conocidos o no están en primer nivel”, agregó.

La Selección Mexicana tendrá su primera prueba en la próxima Fecha FIFA de septiembre cuando se enfrente en compromisos amistosos a sus similares de Nueva Zelanda y Canadá en Estados Unidos.