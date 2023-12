El técnico mexicano Javier Aguirre reconoce que es culpable

El técnico mexicano Javier Aguirre se declara como el máximo responsable de la situación que pasa el equipo del Mallorca que coquetea con el descenso por los pobres resultados en esta temporada de LaLiga española.

Mallorca en el primer tercio de LaLiga española suma 10 puntos, solo a 2 del descenso, y sin haber celebrado una victoria en los seis partidos disputados en la cancha del Son Moix.

“Soy el máximo responsable de todo. No puedo achacarle nada a nadie y así se lo dicho a los jugadores. Nunca lo he hecho ni lo haré, no me escondo en ese sentido”, declaró Javier Aguirre en la conferencia de prensa previa a su visita al Deportivo Alavés.

El ‘Vasco’, que fue felicitado en la rueda de prensa por su cumpleaños 64, llegó al Mallorca en marzo de 2022 cuando el equipo se encontraba en zona de descenso a falta de seis jornadas para el final del campeonato.

“Los jugadores me demuestran su respeto y afecto día a día. Son profesionales, respetan la autoridad y hacen lo que la autoridad les dice. Tienen que estar con el entrenador por una cuestión de jerarquía. De la situación del equipo soy el máximo responsable y no puedo achacarle nada a nadie. No lo he hecho, ni lo haré nunca. Soy el máximo responsable. Las críticas tienen que ser dirigidas a mí porque soy el que pongo y quita jugadores”, apuntó el entrenador azteca en alusión a la plantilla que dirige y el momento delicado por el que atraviesa en el campeonato.

¿Está en juego el puesto de Javier Aguirre con el Mallorca?

Con respecto a si algún directivo le había trasladado su apoyo ante los rumores de que su puesto está en juego ante el Alavés y el Sevilla, Javier Aguirre señaló que es algo que no le preocupa.

“No necesito que me ratifiquen y que venga algún directivo a hablar de mi continuidad. Hemos visto casos en el futbol en los que ratifican a un entrenador y luego lo echan. Hoy estás aquí y mañana no. Mantengo conversaciones fluidas con Pablo (Ortells) y Alfonso (Díaz), directores de Futbol y Negocio, y el mejor apoyo que puedo recibir es que ganemos porque estamos en una zona complicada, fea. No necesito nada más. Ya puede salir alguien a decir lo que quiera, que el resultado manda”, finalizó el ‘Vasco’.