¿De que hablaron? Javier Aguirre revela contacto con Carlo Ancelotti

En el Día de Medios organizado por Concacaf, Javier Aguirre, técnico de la Selección Mexicana , compartió detalles sobre una reciente comunicación con Carlo Ancelotti, recién nombrado entrenador de Brasil de cara a la Copa del Mundo 2026. Mientras, prepara al conjunto azteca para la Copa Oro, donde México enfrentará a República Dominicana, Surinam y Costa Rica, además de amistosos contra Suiza y Turquía, Aguirre reflexionó sobre el estado del equipo a un año del Mundial y el panorama del fútbol internacional.

Te puede interesar: América, un dolor de cabeza para Javier Aguirre y la Selección Mexicana

Aguirre, quien coincidió con Ancelotti como rival en España, expresó su admiración por el italiano: “La danza en los banquillos de las selecciones es complicada porque la gente espera resultados inmediatos. Hablé con él, le mandé un mensaje y le deseo lo mejor. Va a ser una bonita labor la que tiene con la Verdeamarelha”. El “Vasco” destacó los retos de dirigir selecciones nacionales, un terreno donde ambos buscan dejar huella.

Mejor Ni Hablamos: Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y David Medrano analizan el empate entre Tigres y Toluca

Javier Aguirre analizó la actualidad de su Selección

Sobre el presente de México, tras el título de la Liga de Naciones de Concacaf en marzo, Aguirre fue cauto al evaluar el nivel del equipo: “No podría decir exactamente a qué nivel vamos, es difícil medirlo. En estos 10 partidos he sacado buenas conclusiones, pero necesitamos más entrenamientos y juegos. Nos movemos en una población de 50 o 60 jugadores, y no descarto a nadie, porque en un año pueden pasar muchas cosas”

Según Aguirre, van por buen camino

El técnico reconoció que el camino es el correcto, aunque no al ritmo deseado: “Me gustaría más preparación, más juegos, más opciones de jugadores, pero las competencias de clubes y los cambios constantes lo complican”.

Aguirre enfatizó su objetivo: “Quiero llegar al Mundial al 100%, con la mejor preparación y la mejor elección de jugadores”. Con la Copa Oro en el horizonte, México busca consolidar su proyecto bajo el mando del “Vasco”, quien mantiene la calma y la confianza en el proceso.

Te puede interesar: Javier Aguirre revela su prelista para la Copa Oro: 59 nombres y varias sorpresas