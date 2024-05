“No me voy a romper": Javier Aguirre en su despedida del Mallorca

De forma oficial, Javier Aguirre vivió su despedida del Mallorca. El club le hizo un evento especial al técnico mexicano, quien en la última temporada los salvó del descenso y los metió a la final de la Copa del Rey.

El contrato del ‘Vasco’ Aguirre finalizaba en junio del 2024, por lo que se mantenía la expectativa de una posible renovación. Sin embargo, el club anunció que no seguiría y ahora, su futuro como entrenador se mantiene en vilo, ante la posibilidad de asumir un rol como directivo.

Las palabras de Javier Aguirre en su despedida

En el evento especial que el Mallorca le organizó, Javier Aguirre se vio claramente emocionado y justo cuando estaba a punto de romperse, dio unas palabras dignas del ‘Vasco’.

“No me quiero romper, voy a aguantar como un bribón, no sé si pueda, gracias a todos”, declaró el entrenador mexicano, quien también se mostró sorprendido de que Mallorca le haya organizado una despedida.

Aguirre aseguró que lo normal es “irse y ya”, pues así lo ha vivido con varios equipos. Es por eso que le sorprendió que el Mallorca le haya organizado un evento especial pero agradeció el esfuerzo, además del respeto y el apoyo que siempre le mostraron todos, incluida la afición.

“Me he ido de muchos clubes pero en silencio. Uno se va y ya, me sorprende esta despedida. Siento el calor de la afición y el respeto de todos ustedes”, continuó.

Javier Aguirre salvó en dos ocasiones al Mallorca del descenso y ahora, vivirá su último partido con el club cuando visiten al Getafe el próximo domingo 26 de mayo. Habrá que esperar si en los próximos días se anuncia cuál será su futuro, ya se dirigiendo a un equipo o como directivo.

